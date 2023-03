TT Games lavora ad una raccolta LEGO di Harry Potter, tanti giochi cancellati per un rumor

Un nuovo report di Nintendo Life apre una finestra sul futuro di TT Games, gli autori di LEGO Star Wars La Saga degli Skywalker, ma ci svela anche alcuni retroscena su numerosi progetti che lo studio di Warner Bros. avrebbe cancellato in questi ultimi anni e mesi.

Tra i giochi cancellati da TT Games, il più ambizioso era conosciuto internamente con il nome "Project Marley", riferisce il report. Questo gioco LEGO avrebbe incluso più mondi e personaggi Disney tra cui Il Libro della Giungla, Nightmare Before Christmas, I Pirati dei Caraibi, Maleficent, i Muppets, Frozen, Toy Story, Winnie the Pooh - qualsiasi proprietà Disney animata che ha avuto il trattamento Lego, sembrerebbe -, con il giocatore che avrebbe esplorato un grande mondo sotterraneo e dungeon simili a quelli di Diablo. Il titolo è stato accantonato dopo almeno quattro anni di sviluppo principalmente a causa di problemi di sviluppo, ma anche perché Disney Dreamlight Valley pubblicato a settembre del 2022 includeva già alcune delle feature che avrebbe voluto proporre TT Games.

Vengono citati altri tre progetti messi da parte dallo studio:

" Project Cosmic ", un gioco Lego basato sull'IP dei Guardiani della Galassia , che si diceva contenesse anche i personaggi Marvel Nova e Adam Warlock, è stato apparentemente in fase di sviluppo per ben 18 mesi prima di essere cancellato;

", un gioco Lego basato sull'IP dei , che si diceva contenesse anche i personaggi Marvel Nova e Adam Warlock, è stato apparentemente in fase di sviluppo per ben 18 mesi prima di essere cancellato; " Project Rainbow Road ", uno sparatutto non Lego realizzato con le IP di Warner Bros. (inclusi gli eroi DC, Rick & Morty e i Looney Tunes, insieme a Stranger Things di Netflix), che secondo quanto riferito è nato come progetto Funko presso TT Games prima della nascita della collaborazione tra Funko e 10:10. Apparentemente, prima della cancellazione, TT Games ha cercato di salvare ciò che aveva creato, proponendo idee diverse per variare il design dei propri personaggi mascotte.

", uno sparatutto non Lego realizzato con le IP di Warner Bros. (inclusi gli eroi DC, Rick & Morty e i Looney Tunes, insieme a Stranger Things di Netflix), che secondo quanto riferito è nato come progetto Funko presso TT Games prima della nascita della collaborazione tra Funko e 10:10. Apparentemente, prima della cancellazione, TT Games ha cercato di salvare ciò che aveva creato, proponendo idee diverse per variare il design dei propri personaggi mascotte. Un porting mobile di Lego Worlds noto internamente come "Project Lego X" era originariamente in fase di sviluppo presso Playdemic, ed in seguito trasferito a TT Games quando i primi sono stati acquisiti da EA.

Le stesse fonti riferiscono anche che un DLC di The Mandalorian basato sulla narrativa in sviluppo per Lego Skywalker Saga sarebbe in pericolo di cancellazione, insieme a un altro nuovo titolo basato su Batman della DC, apparentemente già messo da parte. Si suggerisce che lo sviluppo di entrambi questi giochi si sia bloccato a causa di un altro grande progetto che sta risucchiando le risorse dello studio: un trattamento in stile Skywalker Saga a lungo vociferato per la serie di Lego Harry Potter.