TT Isle of Man di Bigben Interactive giocabile in anteprima all'EICMA 2017

presenta in anteprima la versione giocabile diall’, l’Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo in programma a Milano da oggi, martedì 7 novembre, a domenica 12 presso Rho Fiera Milano.

Giunta quest’anno alla 75a edizione, EICMA rappresenta uno degli appuntamenti europei più importanti dedicati alle due ruote con più di 100 espositori italiani e internazionali. Oltre 150 sono le anteprime mondiali per pubblico e addetti ai lavori tra novità, prodotti e accessori, accompagnate da un ricco calendario di eventi e attività.



Bigben Interactive è presente al padiglione 9 presso lo stand di InSella, la rivista di motociclismo di riferimento per chi va in moto, cornice perfetta per TT Isle of Man, il gioco ufficiale della famosa corsa motociclistica che si svolge sul circuito stradale dello Snaefell Mountain Course, circuito di 60,720 km (37,73 miglia), sull'Isola di Man. Una vera leggenda per ogni motociclista, una gara dove da oltre 100 anni non c’è spazio per l’errore, con piloti che sfrecciano a 300 km/h sulle strade cittadine in mezzo a paesi e villaggi con più di 200 curve in 60 km.



TT Isle of Man, che sarà disponibile da marzo 2018 per PlayStation 4, Xbox One e PC, è l’esatta riproduzione della gara con un percorso in scala 1:1 utilizzando la tecnologia Laser Scanning. Con il più lungo percorso di gara al mondo, TT Isle of Man permette di rivivere tutta l’esperienza della gara vera, con tutta la sua velocitò, i suoi rischi e le sue estreme sensazioni.