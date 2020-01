TT Isle of Man Ride on the Edge 2 esce a marzo, nuovi dettagli sul gioco di Bigben

L’anno nuovo è appena iniziato e KT Racing ritorna in pista con il sequel di TT Isle of Man. Per fornire ai giocatori la simulazione più realistica possibile, lo studio si è rivolto ad uno dei più promettenti piloti, Davey Todd, e al pilota francese più veloce del circuito di Isle of Man, Julien Toniutti.

Davey Todd è un giovane pilota inglese specializzato in gare su strada che ha già collezionato un notevole bottino di trofei a soli 23 anni. Nel 2018, mentre si stava preparando per la sua prima Isle of Man TT, Davey decise di fare pratica per due mesi con la console del fratello, in modo da perfezionare la propria conoscenza dell’iconico circuito di 60km.

Il risultato? Si qualificò secondo nella classifica mondiale del gioco e divenne il secondo esordiente più veloce nella storia della gara reale. Nel 2019 ha dato prova del proprio talento in occasione della sua seconda apparizione alla TT finendo nella top 8 in tutte le categorie e accaparrandosi il sesto posto nella Senior Race. Il 2020 rappresenta un nuovo anno pieno di ambizioni per Davey, secondo ambassador di TT Isle of Man Ride on the Edge nonché volto del gioco.

Proprio come Davey Todd, Julien Toniutti ha collaborato alla produzione del gioco condividendo la propria esperienza e le sue impressioni con gli sviluppatori per aiutarli a creare una simulazione sorprendentemente realistica e ottimizzare tutti gli aspetti inerenti la fisica di guida.

"Competere nella TT è il sogno di qualsiasi pilota. In TT Isle Of Man - Ride on The Edge 2 l’obiettivo è di riprodurre la sensazione di velocità e adrenalina, così come la concentrazione e il controllo necessario a qualsiasi pilota del Tourist Trophy, mentre il giocatore è seduto comodamente sulla propria poltrona, senza rischi" dice Julien. Julien Toniutti è un pilota esperto che ha partecipato al TT tre volte. Nel 2018 ha battuto il record del giro più veloce di tutti i tempi per un pilota francese nel circuito e per questo ha ricevuto il premio come “più veloce pilota francese su strada” al Motorcycle Show di Parigi.

Ancora poche settimane e sarà possibile gustarsi il frutto di queste collaborazioni e i conseguenti miglioramenti impugnando il controller. Creata nel 1907, la TT è la gara motociclistica più famosa al mondo. Il circuito di 61km con le sue 260 curve è il più iconico per i piloti di gara su strada.

Con piloti, moto e circuiti ufficiali, TT Isle of Man Ride on the Edge 2 vanta una nuova fisica e una nuova modalità carriera per permettere ai giocatori di implementare le proprie skill di guida. TT Isle of Man Ride on the Edge 2 sarà disponibile a partire da marzo 2020 su PS4, Xbox One, PC e più avanti anche su Nintendo Switch.