TT Isle of Man Ride on the Edge 3: torniamo sulle due ruote nel nuovo gameplay trailer

Nel corso del nuovo appuntamento con Nacon Connect è stato presentato un nuovo gameplay trailer di TT Isle of Man: Ride on the Edge 3, il nuovo capitolo della serie motociclistica che si prepara a fare il debutto sulle scene a maggio di quest'anno.

"Il Tourist Trophy dell'Isola di Man è la gara più epica, pericolosa e spettacolare del mondo. È un tracciato di oltre 60 km sulle strade dell'Isola di Man che include 264 curve e richiede motociclette ad alta potenza appositamente preparate per la gara. I piloti che vi gareggiano si allenano per tutta la vita per avere la possibilità di vincere il più alto riconoscimento: essere incoronati campioni del TT dell'Isola di Man".

Il gioco include tutti i contenuti ufficiali dell'ultimo TT (piloti, motociclette, squadre, tracciato) per un'esperienza unica e fedele alla realtà. Sono previsti 32 circuiti diversi per oltre 200 km di strade da percorre in sella alla propria moto. Non dovrete far altro che scegliere uno dei 38 piloti ufficiali disponibili: 21 in Superbike e 17 in Supersport. Il gioco è dotato di un sistema di guida intuitivo e facile da apprendere con una fisica ultra-realistica e innovativa in grado di offrire una "qualità di immersione e simulazione senza pari". La caratteristica principale di questa edizione è la presenza di un mondo aperto utilizzabile per percorrere liberamente le strade dell'Isola di Man allo scopo di trovare diverse modalità di gioco e una vasta gamma di sfide. Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo alla pagina Steam del gioco.

Come confermato al termine del trailer, TT Isle of Man 3 Ride on the Edge 3 sarà disponibile su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One a maggio 2023.