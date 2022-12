Tuesday Morning, tra supporto al DualSense e grafica rétro: proviamo la demo su PS5

Annunciata con un intrigante trailer sul canale YouTube PlayStation, la demo gratis di Tuesday Morning ha immediatamente catturato l'attenzione dei videogiocatori per via del suo peculiare stile grafico e per la dedizione con cui il team di sviluppo ha implementato il DualSense. Si tratta di un gioco da tenere d'occhio? Scopriamolo insieme.

Un futuro distopico disastrato

Come funziona il combat system

Tuesday Morning ci proietta in unin cui una misteriosa catastrofe ha messo l'umanità in ginocchio. Agli enormi grattacieli in rovina e ai neon che fanno da sfondo alla città al centro del gioco si contrappongonoe che non sembrano disporre di alcuno strumento tecnologico moderno.A dirla tutta, a scarseggiare sono anche le risorse e a dimostrarlo è il breve viaggio che intraprende il protagonista per andare alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti per lui e per il suo amico a quattro zampe. Quella che sembra una, però, si trasforma in un incubo per via dei poliziotti armati di corazza che pattugliano le strade: bramosi del cibo e delle medicine, ci siamo tuffati col sopravvissuto in una lotta per la vita, sfoderando la sua spada dai misteriosi poteri. Tra, questo action in terza persona non permette di affrontare a viso aperto il nemico: occorre infatti attendere una sua mossa per contrastarla e poi controbattere.Nelle intenzioni il combat system sembra promettente ma la realtà è un'altra: l'attuale legnosità dell'offensiva e la telecamera che non sempre segue al meglio l'azione su schermo sono d'altronde fattori che rischiano di mettere in ombra le buone idee alla base dell'esperienza.Tutto ciò si traduce in un prodotto eccessivamente complesso, la cui difficoltà viene ulteriormente appesantita dalla totale assenza del recupero delle pozioni curative ai, il cui funzionamento è solo vagamente simile a quello dei soulslike.

Al netto di meccaniche di gameplay che necessitano di una revisione, uno degli aspetti che più ci ha convinto di questa esclusiva PS5 è il modo in cui implementa le funzionalità del DualSense. In maniera sorprendente, si tratta della produzione che più si avvicina ai giochi che ad oggi sono riusciti a sfruttare meglio i grilletti adattivi e il feedback aptico, ossia Astro's Playroom e Returnal. La combinazione tra la vibrazione e il suono che fuoriesce dallo speaker del controller contribuiscono a immergere completamente il giocatore nella fase iniziale, quando il protagonista è costretto ad attraversare la città sotto una violenta pioggia. Sensazioni simili vengono restituite anche durante il combattimento, favorendo l'immedesimazione a ogni colpo inferto o subito.

Ad averci lasciato qualche dubbio è invece il comparto tecnico, che come avrete visto dal trailer propone uno stile grafico davvero peculiare. Pur essendo completamente in 3D (anche in questo caso c'è lo zampino dell'Unreal Engine), il gioco è caratterizzato da una bassa risoluzione che rende visibili i pixel a schermo, al punto da non permettere di distinguere bene i volti dei personaggi e i dettagli di ciò che ci circonda. Tale scelta stilistica produce esiti altalenanti, poiché risulta gradevole con gli elementi più vicini e molto meno piacevole con ciò che si trova in lontananza. A condire il tutto troviamo anche una più che discreta gestione dell'illuminazione: durante le nostre scorribande abbiamo notato la comparsa di riflessi in maniera credibile sia sulle superfici in vetro che sulle pozzanghere, sebbene la bontà di questi dettagli non sia sempre percepibile, vista l'estetica della produzione.

Dobbiamo infine segnalare la presenza massiccia di bug che ci hanno costretto a ricominciare più e più volte la versione demo. Malgrado la totale assenza di indicazioni a schermo, il titolo obbliga il giocatore ad intraprendere un percorso specifico e ogni azione imprevista fa sì che l'azione si blocchi, forzando il riavvio.