Tunche: il picchiaduro 2D 'amazzonico' esce a marzo 2021 su PC, Xbox e Switch

Nella cornice mediatica del Nintendo Indie World Showcase, LEAP Game Studios e HypeTrain Digital svelano in video la data di lancio di Tunche, il picchiaduro 2D "amazzonico" in sviluppo per PC e console.

Gli autori di questo progetto lo descrivono come "un grazioso picchiaduro disegnato a mano con elementi roguelike, gioco in cooperativa e un pizzico di stregoneria sciamanica". L'esperienza di gioco confezionata dal team LEAP si basa sulla necessità di correre dei rischi per acquisire i diversi set di abilità con cui maturare le tecniche distintive dei cinque personaggi interpretabili.

Nel titolo trova spazio anche Hat Kid, il funambolico eroe del platform 3D A Hat in Time. Le scorribande da compiere nella foresta amazzonica saranno accessibili anche in cooperativa, facendo squadra con un massimo di quattro amici per guadagnare esperienza e apprendere nuove mosse per ciascun personaggio.

Il gioco offrirà combo corpo a corpo, attacchi a distanza e tecniche speciali, come possiamo intuire ammirando le scene di gameplay proposte dai suoi autori durante l'ultimo evento in streaming organizzato da Nintendo. L'uscita di Tunche è prevista per il 2 marzo 2021 su PC, Switch, Xbox One e, tramite retrocompatibilità, su Xbox Series X/S. Quanto alla versione PlayStation 4 (e PS5 in retrocompatibilità), sia LEAP che gli editori di HypeTrain ne confermano lo sviluppo ma non offrono ulteriori indicazioni sulla finestra di commercializzazione.