Da Tunic a 12 Minutes: gli Indie in arrivo su Xbox e ottimizzati per Series X

Si avvia alla conclusione il pre-show di Xbox Games Showcase e all'appuntamento condotto da Geoff Keighley il focus si concentra sull'universo dello sviluppo indipendente.

Dopo aver presentato Dragon Quest 11 Definitive Edition per Xbox One, Game Pass e PC e mostrato al pubblico, tra gli altri, un nuovo trailer di Watch Dogs Legion, l'evento regala un'interessante carrellata volta a presentare i titoli indie in arrivo in anteprima console su piattaforme Xbox. Ma non solo esclusività temporale: i giochi in questione saranno anche ottimizzati per Xbox Series X, il futuro hardware ammiraglia della Casa di Redmond, atteso sul mercato nel periodo conclusivo del 2020.

Presentati con un apposito trailer, i titoli parte della rassegna ID@Xbox offrono ampia varietà nello stile artistico e nel genere di appartenenza. Tra le 15 produzioni, troviamo produzioni quali The Artful Escape, Shredders, 12 Minutes, Tunic, The Ascent e molti altri. In apertura a questa news, potete visionare il filmato a loro dedicato.