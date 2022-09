Tunic arriva anche su Nintendo Switch! La data di lancio non è molto lontana

Nel corso del Nintendo Direct di settembre, presentato per l'occasione da Yoshiaki Koizumi, c'è stato spazio anche per l'annuncio di Tunic per Nintendo Switch!

Il sorprendente gioco di Andrew Shouldice verrà lanciato su Nintendo Switch il prossimo 27 settembre 2022, in concomitanza con il lancio delle versioni PS4 e PlayStation 5. Il gioco, ricordiamo, è già disponibile su PC e Xbox (oltre che nel catalogo di Game Pass), dallo scorso mese di marzo, dunque entro la fine di questo mese approderà anche su tutte le altre piattaforme di gioco principali.

Per chi non lo sapesse, Tunic è un gioco d'azione isometrico che ha come protagonista una volpe in viaggio per una grande avventura. Mediante una formula di gioco a cavallo tra i primi The Legend of Zelda e la recente tradizione soulslike, il lavoro del canadese Andrew Shouldice punta a catturare i giocatori con enigmi ingegnosi e un livello di sfida non indifferente. Scoprite perché si tratta di una delle più belle sorprese del 2022 nella nostra recensione di Tunic e godetevi il trailer della versione Nintendo Switch in apertura di notizia.