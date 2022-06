Tunic arriva anche su PS5 e PS4: data di lancio e gameplay dallo State of Play

Dopo aver assistito allo spettacolare trailer di annuncio di Resident Evil 4 remake, Sony ha concesso spazio anche a Tunic durante il suo nuovo esplosivo State of Play. Il sorprendente action game isometrico smetterà di essere un'esclusiva console Xbox per approdare anche su PlayStation.

Come confermato al termine del nuovo trailer che vi abbiamo riportato in apertura, Tunic sarà disponibile anche su PS5 e PS4 a partire dal 27 settembre di quest'anno. Il titolo aveva già esordito su PC e console Xbox, e tanti hanno avuto modo di provare la perla confezionata da Finji grazie ad Xbox Game Pass, dove il gioco è stato lanciato al day one.

"Esplora una terra piena di leggende perdute, antichi poteri e mostri feroci in Tunic, un gioco d'azione isometrico che ha come protagonista una volpe in viaggio per una grande avventura. Naufragata su una terra in rovina e armata solo della sua curiosità, questa simpatica volpe dovrà affrontare creature colossali, raccogliere strani e potenti oggetti e svelare segreti da tempo perduti", recita la descrizione uffiiciale del prodotto. Siete soddisfatti dell'arrivo di Tunic su PlayStation?

Per ulteriori approfondimenti sull'apprezzato gioco d'azione di Finji vi rimandiamo alla nostra Recensione di Tunic, che ha premiato l'indie game con un sonoro 9/10.