Tunic, aspettando la Demo gratis: video gameplay per l'indie Zelda-like

Con l'annuncio dell'evento ID@Xbox E3 2021 in occasione del Summer Game Fest Kickoff Live, è arrivata la conferma del ritorno di un evento speciale sulle pagine dello store Xbox.

Con oltre 40 Demo gratis su Xbox One e Xbox Series X|S, le console di casa Microsoft offriranno al pubblico l'opportunità di testare con mano una ricca selezione di produzioni indipendenti parte della partnership ID@Xbox. Tra i giochi già confermati per l'evento digitale, troviamo anche lo Zelda-like a firma di Finji, già publisher di Into the Woods e Chicory: A Colorful Tale.

Tunic è infatti pronto a presentarsi al pubblico in una veste completamente inedita, grazie alla pubblicazione di una nuova Demo gratuita. Dopo aver proposto più volte la medesima build, di cui vi abbiamo parlato nel nostro recente provato di Tunic, gli autori dell'indie sono pronti a mostrarne un volto inedito nel corso dell'evento Microsoft. Per offrire un primo assaggio di ciò che i giocatori potranno trovare in questo scampolo di Tunic, l'E3 2021 ha ospitato la video presentazione che trovate direttamente in apertura a questa news.



Ricordiamo che l'evento Summer Game Fest Demo prenderà il via martedì 15 giugno, per concludersi il prossimo 21 giugno.