PlayStation Plus e Game Pass sono 'fantastici e terrificanti' per i creatori di Tunic

Nel corso di una discussione alla conferenza Megamics tenutasi durante il mese di ottobre 2022, il CEO di Finji (team dietro la creazione di Tunic e non solo) Bekah Saltsman ha espresso le proprie opinioni su Xbox Game Pass e PlayStation Plus ma, più in generale, sui servizi in abbonamento per il gaming on demand.

Nel dettaglio, Saltsman ha definito questi servizi "fantastici e terrificanti" al contempo, andando a sottolineare quelle che, secondo lui, sarebbero alcune problematiche direttamente connesse alla poca sostenibilità economica che queste sottoscrizioni garantiscono alle case di sviluppo indipendenti. Tuttavia, le sue affermazioni troverebbero delle motivazioni nei "cicli dell'industria", chiarendo la propria posizione dichiarando quanto segue:

"Ci sono cicli di boom in cui ci sono un sacco di soldi, poi si contrae di nuovo, e poi sta per esplodere di nuovo. Questo accade da sempre, perché si susseguono i cicli dell'hardware e di tutto il resto". Attualmente si pensa che l'industria sia caratterizzata da una contrazione generale del mercato, la quale potrebbe essere correlata ai dati emersi sul calo dei profitti in tutta l'industria videoludica emersi in seguito ai report secondo i quali Nintendo Switch sarebbe la console più venduta in Europa nel 2022.

"A causa del restringimento e del consolidamento del settore negli ultimi due anni e del fatto che molte aziende posseggano i servizi in abbonamento, la mia preoccupazione è che, poiché le librerie sono così grandi e le aziende sono così prolifiche con un'enorme base di utenti, loro - le grandi aziende - non abbiano più bisogno di noi". I timori non sarebbero dunque correlati alla sola Finji quanto, piuttosto, all'intera industria di produzioni indipendenti e a basso budget.

Come accennato in apertura, Saltsman ha quindi affermato che "Gli abbonamenti sono fantastici e terrificanti allo stesso tempo". Per il CEO di Finji, i piccoli team indie rischiano di non avere uno spazio e i soldi per produrre più giochi. "Non possiamo ignorare il fatto che si tratti di aziende enormi gestite da molte persone guardano i fogli di calcolo", continua ad affermare Bekah Saltsman, denunciando una situazione generale tutt'altro che positiva per le aziende minori, le quali si ritrovano a sottostare a delle logiche di mercato che non incentivano la creazione di produzioni minori valenti anche per Tunic.

"Neanche Tunic, che ha fatto numeri pazzeschi in tutto il mondo. Non facciamo numeri che possano competere". Intanto, nonostante quelle che per Saltsman sarebbero delle avversità che coinvolgono il panorama indie, la loro ultima perla videoludica continua a riscontrare un grande successo tra gli utenti giocatori e presto Tunic arriverà su Nintendo Switch.