Tunic: come trovare spada e scudo nell'indie ispirato a Zelda

La gemma indie Tunic, interamente realizzata da Andrew Shouldice (ecco la recensione di Tunic), è un'avventura esplicitamente ispirata a Zelda. Nella fasi iniziali dell'avventura con protagonista la piccola volpe è possibile recuperare due oggetti fondamentali: la spada e lo scudo. Ecco dove trovarli.

Il primo passo sarà quello di acquisire la spada che, oltre ad essere un'arma più efficace del bastone, è indispensabile per rimuovere alcuni arbusti che bloccano percorsi nascosti e non. Trovate la spada alla Tomba dell'Eroe, raggiungibile dopo aver aperto la porta iniziale che blocca l'ingresso alla Foresta Est. La chiave di questo ingresso è posizionata sul piccolo ponte di legno a sinistra del punto di salvataggio, che trovate dopo aver percorso tutta la scalinata iniziale. Una volta nella foresta vi basterà seguire le frecce rosse che indicano la strada da seguire per arrivare alla Tomba: giunti a destinazione, la spada sarà al centro della stanza.

Lo scudo, invece, si trova nella Vecchia Casa. Una volta all'edifico, dovrete prima trovare la chiave per poter aprire la porta chiusa. Partendo dall'abitazione, proseguite a destra e scendete le scale: sconfiggete il nemico con la lancia e recuperate la chiave a terra. Entrate quindi nella Vecchia Casa e raccogliete lo scudo in fondo alla stanza. Com'è andata l'opera pubblicata da Finji? Piuttosto bene: Tunic ha infatti conquistato la critica internazionale per Metacritic.