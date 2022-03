Tunic conquista la critica internazionale: media di tutto rispetto su Metacritic

Tunic è finalmente disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, pronto per intrattenere i giocatori con il suo gameplay simil-Zelda e le sue atmosfere magiche. A sorpresa, inoltre, Tunic è disponibile anche su Xbox Game Pass sin dal day one, contrariamente a quanto comunicato in precedenza.

Noi di Everyeye siamo rimasti davvero colpiti dall'opera firmata Finji, come riportato nella nostra recensione di Tunic, ma in generale sembra aver riscosso grandi successi a livello globale in termini di critica. Consultando il noto raccoglitore di recensioni Metacritic, infatti, nel momento in cui scriviamo il titolo vanta al momento una notevole media di 87 basata su 39 verdetti: tutte le valutazioni assegnate fin qui sono da "semaforo verde", quindi con valutazioni dal 75 in su.

Non sono nemmeno mancati alcuni perfect scores, con 10 assegnati da testate quali VG247, GamingTrend e Player 2. In generale abbondano i voti dall'8 al 9, segno di come il prodotto di Finji abbia ottenuto un pregevole riscontro quasi unanime da parte della critica internazionale. Non manca comunque qualche valutazione più bassa, seppur ugualmente positiva: portali come Noisy Pixel e MGG, infatti, non vanno oltre il 7.5 come voto.

Il quadro generale descrive dunque un prodotto avvincente e meritevole di essere tenuto in considerazione dagli amanti delle avventure bidimensionali con tanto di visuale isometrica dall'alto. Ci state già giocando?