Tunic ha una data di uscita, nuovo trailer dai The Game Awards

Annunciato nel 2017, Tunic è tornato a mostrarsi ai The Game Awards del 10 dicembre con un nuovo gameplay trailer che ha svelato anche la data di uscita del gioco, atteso per il 16 marzo 2022 su PC e console della famiglia Xbox.

Al momento il gioco non è previsto su altre piattaforme come PlayStation 4, PS5, Nintendo Switch, smartphone e tablet ed uscirà solo su PC e Xbox, non sappiamo però se Tunic farà il suo debutto su Game Pass, restiamo in attesa di chiarimenti. Il trailer dei Game Awards mostra alcune sequenze già note alternate con scene inedite, il teaser in ogni caso è di breve durata e l'unica vera novità è rappresentata dalla data di uscita.

Tunic è un Action Adventure con elementi RPG che sembra prendere ispirazione da giochi come The Legend of Zelda e Bastion, proponendo ambientazioni lussureggianti unite ad un gameplay tradizionale, il tutto accompagnato da un protagonista all'apparenza molto carismatico e che ha già riscosso un discreto successo nella scena indie.