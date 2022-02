Tunic: difficoltà e gameplay dello Zelda-like per PC e Xbox

Dopo aver annunciato la data di lancio di Tunic su PC e Xbox, Andrew Shouldice interviene ai microfoni di TheXboxHub per aiutarci a dipingere il quadro ludico e contenutistico della sua nuova avventura ispirata a Zelda, fornendo tanti dettagli sulle dinamiche di gameplay e sul livello di difficoltà.

Nel ripercorrere le tappe fondamentali della creazione in solitaria di questo progetto, lo sviluppatore indie parte dalle considerazioni della community sulle analogie tra Tunic e Zelda per precisare come "ovviamente ho tratto ispirazione da quella serie, ma se proprio devo citarne uno in particolare, direi che mi sono rifatto principalmente al primissimo The Legend of Zelda per NES. Ho ammirato davvero il modo in cui quella dimensione di gioco sproni l'utente a proseguire nell'avventura basandosi sull'esperienza diretta e con pochissime indicazioni".

Riflettendo sul livello di difficoltà e sul tasso di sfida sperimentato dagli appassionati del genere cimentandosi nelle attività della Demo gratis di Tunic dei mesi scorsi, Shouldice spiega che "in Tunic ci si sente piccoli e vulnerabili all'interno di un grande mondo da esplorare, da qui l'importanza della visuale dall'alto simil-isometrica. Voglio che i giocatori facciano appello a tutto il loro coraggio, ma che riflettano attentamente prima di imboccare un sentiero che potrebbe essere pieno di pericoli. Per questo, Tunic è strutturato per essere fruito da chi apprezza i giochi difficili. Quanto alla longevità, ho visto i giocatori passare molto tempo con la demo, pur con tutte le limitazioni della mappa. Una stima ragionevole per la longevità di Tunic potrebbe essere tra i 6 e le 8 ore, ma trovare tutti i segreti richiederà molto più tempo".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Tunic è previsto al lancio per il 16 marzo su PC, Xbox One, Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, qui trovate la nostra anteprima di Tunic, la fiaba con la volpe armata di scudo.