Tunic è disponibile su Xbox Game Pass? La risposta nel trailer di lancio

Il 16 maggio 2022 è il grande giorno di Tunic. L'opera ispirata a The Legend of Zelda sviluppata da Finji è finalmente disponibile su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, pronto ad immergere i giocatori in un'avventura dalle atmosfere fiabesche piena d'azione e di scenari da esplorare in ogni dettaglio.

Se siete desiderosi di dargli una chance, la nostra recensione di Tunic vi illustre tutte le numerose qualità del gioco. In molti tuttavia si stanno chiedendo se Tunic è effettivamente disponibile dal day one anche su Xbox Game Pass oppure no, dato che era stato precedentemente rivelato che il titolo non sarebbe arrivato (quantomeno non subito) sul servizio in streaming di Microsoft. Ebbene, la risposta definitiva arriva dal trailer di lancio.

Al termine del filmato, infatti, viene mostrato chiaramente che Tunic è presente da subito anche su Xbox Game Pass. A rivelarlo sono inoltre anche gli sviluppatori stessi tramite un post su Twitter, che ne conferma l'immediata disponibilità per tutti gli abbonati al servizio. Ulteriore conferma arriva anche dalla pagina del gioco sullo store Xbox. Non c'è quindi più nessun dubbio sulla sua presenza all'interno del Game Pass.

Se volete dare un ulteriore sguardo alla produzione, oltre al filmato di lancio non perdetevi nemmeno il trailer di Tunic dei The Game Awards 2021, così da avere un'idea ancora più chiara sulla bontà del titolo firmato Finji.