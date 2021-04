Tunic: dopo due anni di oblio mediatico, si rivede l'avventura PC e Xbox ispirata a Zelda!

Dopo un silenzio mediatico durato quasi due anni, gli studi Funji utilizzano la metaforica immagine di una porta d'oro che si riapre per confermare di non aver mai abbandonato sviluppo di Tunic, l'ambiziosa avventura ispirata a Zelda e presentata nel corso della conferenza Microsoft dell'E3 2018.

Attraverso i propri canali social ufficiali, gli autori del team di sviluppo capitanato da Andrew Shouldice condividono una breve animazione GIF che immortala, appunto, l'eroe di Tunic pochi istanti prima di varcare la soglia di una gigantesca porta dorata che conduce verso chissà quale dungeon o area inedita della mappa.

Il titolo, chiaro omaggio ai primissimi capitoli dell'epopea nintendiana di Link, adotta un'inquadratura dall'alto e una visuale simil-isometrica per accentuare (anche grazie a un leggero effetto bokeh) l'idea del viaggio solitario da dover compiere nei panni di questo intrepido volpacchiotto sulle cui spalle graverà il peso del destino del suo regno.

Per rendere "ufficiale" il ritorno di Tunic dal girone dantesco dei vaporware, anche i social del Team Xbox fanno da grancassa mediatica alla scena della porta d'oro riaperta dagli studi Finji e ne celebrano il ritorno: che sia quindi il preludio all'arrivo di un nuovo filmato di gameplay? Già nel corso dell'ultimo Xbox Indie Showcase, in molti hanno chiesto a gran voce un video di Tunic; non c'è da sorprendersi, quindi, se la ricomparsa della volpe di Shouldice stia già alimentando una ridda di indiscrezioni sulla possibile presenza di Tunic tra i giochi per PC e console verdecrociate che Microsoft potrebbe mostrare nel rumoreggiato evento Xbox One e Series X/S di aprile.