Tunic: l'edizione fisica è preordinabile su Amazon con tanti contenuti bonus

Tunic è un famoso gioco di azione e avventura di Andrew Shouldice e pubblicato da Finji. Il gioco è stato rilasciato in formato digitale il 16 marzo 2022 su macOS, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S, sono poi usciti a settembre dello stesso anno i port per Nintendo Switch, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il gioco è ora in preordine su Amazon in una speciale edizione fisica con uscita prevista per il 28 luglio per PlayStation 4 e Nintendo Switch, preordinabile al prezzo di 44,99 euro con tanti contenuti fisici e digitali inclusi. Nella confezione del gioco troveremo:

il gioco in formato fisica;

1 guida con le istruzioni di gioco (formato 13 x 10 cm);

1 libretto in cui sono presenti i comandi e alcuni bozzetti del gioco;

la mappa dell’Oltremondo e del Dungeon;

12 adesivi relativi al mondo di gioco;

il codice per riscattare la colonna sonora originale in formato digitale (realizzata dal compositore Lifeformed (Dustforce) con Janice Kwan).

Di seguito i link ai preordini:

Si tratta a tutti gli effetti di una Deluxe Edition particolarmente ricca e dal prezzo contenuto, imperdibile per chi ha amato il gioco e un'occasione per scoprirlo se non lo avete ancora giocato. Il titolo è stato accolto positivamente da critica e pubblico, su Metacritic ha una media dell'85%.