Tunic adesso è più facile: introdotta una nuova opzione per i combattimenti

Andrew Shouldice e i suoi ragazzi hanno approfittato del lancio di Tunic su PS4, PS5 e Nintendo Switch per rimettere mano al codice e affinare ulteriormente il gameplay. Il frutto del loro lavoro, oltre che nelle nuove versioni del gioco, è finito anche nelle edizioni per PC e Xbox già esistenti attraverso la corposa patch del 27 settembre.

La nuova patch di Tunic ha introdotto un bel po' di funzioni, la maggior parte delle quali dedicate all'accessibilità. Il gioco d'azione isometrico può ora vantare un'opzione per la rimappatura dei pulsanti del controller, l'assistenza audio per gli enigmi, un aiuto per i puzzle più esigenti dal punto di vista fisico (in particolare quelli della parte finale del gioco) e un'opzione per ridurre la difficoltà dei combattimenti.

Grazie a quest'ultima novità, i giocatori che hanno problemi con gli scontri possono renderli meno impegnativi senza dover obbligatoriamente attivare l'invulnerabilità del protagonista (un'opzione presente fin dal lancio e pensata per chi vuole godersi esclusivamente gli enigmi). La nuova modalità, attivabile liberamente dal menu delle opzioni, aumenta il quantitativo di danni che la volpe può incassare, senza modificare la stamina e la letalità dei suoi colpi.

Tra le novità della patch figurano anche la nuova Modalità Speedrun, che aggiunge un timer in-game e una schermata riepilogativa alla fine del gioco, e diversi interventi correttivi per l'interfaccia e il comportamento dei boss. Trovate il changelog completo della patch del 27 settembre a questo indirizzo, mentre se volete saperne di più sul gioco potete leggere la nostra recensione di Tunic.