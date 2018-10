Tunic: nuovo video gameplay per l'avventura isometrica ispirata a Zelda

Dopo essersi presentato a porte chiuse all'E3 2018 di Los Angeles, Tunic è tornato a mostrarsi con un nuovo video gameplay accompagnato dal commento dello sviluppatore. Il filmato, della durata complessiva di oltre 17 minuti, ci permette di dare uno sguardo ravvicinato alle meccaniche di gioco.

Il video è tratto dalla stessa demo presentata all'E3 2018 di Los Angeles, e ci permette di osservare il gioco in azione con oltre 17 minuti di gameplay tratti dalle fasi esplorative e dai combattimenti. Tunic si propone come un Action RPG con visuale isometrica, colpendo l'occhio del giocatore con uno stile visivo molto ricercato e curato nei dettagli. L'atmosfera e la struttura di gioco, inoltre, richiamano alla mente i classici capitoli di The Legend of Zelda, a cui Tunic si ispira omaggiando la celebre serie Nintendo.

Ricordiamo che il titolo è previsto in uscita nel 2019 su Xbox One e PC. Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla finestra di lancio, vi lasciamo con il nuovo video di gameplay riportato in cima alla notizia. Se invece volete conoscere le nostre impressioni sul gioco ricavate dalla demo di Los Angeles, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Tunic a cura di Francesco Serino.

