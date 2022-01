Tunic per PC e Xbox Game Pass: c'è un mostro ispirato al Peahat di Zelda nella nuova clip

Di ritorno dai TGA con l'annuncio della data di lancio di Tunic su PC e Xbox Game Pass, il team Finji pubblica una nuova clip che mostra il volpacchiotto protagonista del loro prossimo action GDR fronteggiare una creatura che pizzica le corde della nostalgia dei fan di Zelda.

Il mostro in questione, un singolare sauropode con il muso di un coccodrillo, è infatti dotato di un attacco speciale che lo porta a roteare su se stesso per infliggere danni all'eroe (presumibilmente da taglio con la parte terminale della coda). L'abilità in questione, divenuta oramai un classico degli action adventure (soprattutto nei titoli che adottano un'inquadratura dall'alto o simil-isometrica), riecheggia l'iconico attacco-vortice dei Peahat, i mostruosi fiori roteanti che infestano le aree desertiche e le praterie di Hyrule sin dagli albori della serie nintendiana di The Legend of Zelda.

Nella clip condivisa da Finji s'intravedono anche i biomi esplorabili dalla coraggiosa volpe di questa esperienza ruolistica fortemente ispirata, inutile sottolinearlo, a Zelda. Date perciò un'occhiata al nuovo spezzone di gameplay pubblicato sui social dagli sviluppatori indie (lo trovate in calce alla notizia) e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo. Prima di lasciarvi alla clip e ai commenti, vi ricordiamo che Tunic sarà disponibile dal 16 marzo 2022 su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e nel catalogo dei titoli fruibili "gratis" dagli iscritti al Game Pass.