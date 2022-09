Tunic: 'Xbox Game Pass è un affare incredibile', parola di Andrew Shouldice

Il papà di Tunic, l'imperdibile avventura tra Zelda e i Souls, ha scambiato quattro chiacchiere con la redazione di TrueAchievements durante la Gamescom 2022 per elogare Xbox Game Pass e sottolinearne l'importanza per gli sviluppatori indipendenti.

Nel corso dell'intervista, Andrew Shouldice è andato dritto al punto sottolineando come "portare Tunic su Game Pass è stato fantastico. Ormai non sorprende nessuno, il Game Pass è un affare incredibile. Io stesso lo utilizzo regolarmente, non mi vergogno a dirlo! Dal punto di vista di uno sviluppatore, c'è questo terrore nel guardare al Game Pass e rendersi conto che hai accesso a un bacino potenziale di dieci, venti milioni di giocatori".

Per il creatore di Tunic, c'è però una qualità "poco pubblicizzata" del Game Pass che ritiene di dover rimarcare: "Penso che il Game Pass offra ai giocatori la medesima emozione provata quando, da bambino, entravo in un negozio e noleggiavo il primo gioco che riusciva a catturare la mia attenzione. Guardavo una confezione e mi dicevo 'oh che bello, quell'eroe ha una spada, sembra un gioco figo, ora lo provo'".

Shouldice prosegue nel suo discorso affermando come "ai giorni nostri, invece, riceviamo tutte le informazioni del caso e probabilmente siamo diventati dei consumatori più discriminanti, ma ci piace sempre provare un gioco prima di acquistarlo. Il Game Pass ti permette di approcciarti al gaming in un modo molto più libero e spensierato. Sei curioso di provare un nuovo genere? Hai solo un'ora e vuoi provare un gioco di cui non sai quasi nulla? Grazie al Game Pass puoi rivivere l'esperienza provata da chi, un tempo, entrava in un negozio senza avere delle particolari aspettative".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Tunic arriverà anche su PS4 e PlayStation 5: il porting dell'avventura ruolistica di Shouldice approderà su PS Store il 27 settembre.