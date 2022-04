Turbo Golf Racing: parte la Beta cross-platform su PC, Xbox One e Xbox Series X/S

Gli studi Hugecalf e Secret Mode annunciano la data d'inizio della Beta cross-platform di Turbo Golf Racing, il frizzante arcade multiplayer destinato ad arrivare più avanti nel 2022 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.

La Beta multipiattaforma del "minigolf in stile Rocket League" avrà ufficialmente inizio il 28 aprile. Per tutta la durata della Beta, tutti coloro che vi parteciperanno potranno accedere a 12 percorsi, al matchmaking online cross-platform con lobby da massimo 8 giocatori, la modalità Prove a Tempo in singleplayer e le Missioni Giornaliere.

Ad arricchire ulteriormente l'offerta ludica e contenutistica riservata ai partecipanti alla Beta ci penseranno le customizzazioni da sbloccare con i 15 livelli della 'Stagione 0', con più di ottanta oggetti da acquisire e nove Power Core da utilizzare per modificare il gameplay. Anche se gli oggetti sbloccati non potranno essere trasferiti nel gioco finale, gli sviluppatori precisano che gli utenti della Beta riceveranno tre customizzazioni esclusive quando i server torneranno online con il lancio della versione 1.0.

L'accesso alla Beta cross-platform di Turbo Golf Racing è riservato agli iscritti al programma Xbox Insider: per scaricare il client basterà installare su Xbox o PC Windows l'applicazione di Xbox Insider e registrarsi all'anteprima del gioco. Sempre dal 28 aprile, la Beta sarà disponibile anche su Steam. A chi ci segue, ricordiamo infine che Turbo Golf Racing arriverà su PC, Xbox Series X/S e Xbox One, con approdo al day one nel catalogo degli iscritti a Xbox Game Pass.