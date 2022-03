Turbo Golf Racing: il multiplayer arcade sfreccia su PC, Xbox Series X/S e Game Pass

Durante il Future Games Show 2022, gli studi Hugecalf e Secret Mode hanno sorpreso i fan di Rocket League annunciando Turbo Golf Racing, un arcade racing votato al multiplayer che trae spunto dall'esperienza competitiva dell'ormai celebre titolo di Psyonix per reimmaginarne le gare in un contesto ispirato al minigolf.

Sin dal video reveal, la software house indie non fa praticamente nulla per 'mascherare' i rimandi a Rocket League: in Turbo Golf Racing, infatti, ciascun giocatore deve guidare il proprio bolide e servirsi del turbo per colpire una pallina gigante e mandarla in buca.

Sarà possibile gareggiare con un massimo di otto amici in competizioni stile Grand-Prix di minigolf, con piattaforme di salto, potenziamenti per il turbo ed equipaggiamenti da strappare al nemico facendo a sportellate per il controllo della mega-pallina da golf.

Similarmente a quanto proposto da Rocket League, anche nel nuovo arcade racing in chiave competitiva di Secret Mode non mancheranno gli elementi per la personalizzazione del proprio bolide, con spoiler, ruote, carrozzerie ed effetti turbo da sbloccare avanzando di livello. Gli sviluppatori preannunciano l'arrivo di ulteriori contenuti per un titolo 'in continua espansione' che proporrà, nel tempo, aggiornamenti gratuiti che aggiungeranno nuove arene, potenziamenti inediti e personalizzazioni estetiche.

Il lancio di Turbo Golf Racing è previsto nel corso dei prossimi mesi su PC, Xbox Series X/S e Xbox Game Pass. Date un'occhiata al video di annuncio diffuso nel corso del Future Games Show e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo titolo.