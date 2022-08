Turbo Golf Racing per PC e Xbox Game Pass: il gameplay dell'Early Access nel nuovo video

A partire da domani, giovedì 4 agosto, Turbo Golf Racing entrerà in Early Access su PC e Xbox Game Pass. In vista di questo importante appuntamento, gli studi Hugecalf ci offrono un antipasto dell'esperienza di gioco offerta dal loro arcade racing che punta a fondere il minigolf alle frenetiche battaglie di Rocket League.

Il video gameplay condiviso da IGN.com rende ancora più evidenti i rimandi di Turbo Golf Racing all'ormai iconico battle-car racer di Psyonix, sia nel comparto grafico che nelle dinamiche di gioco da sperimentare sfrecciando sui circuiti digitali di questo party game a vocazione cooperativa e competitiva.

Il minigolf reimmaginato in chiave Rocket League di Hugecalf chiede infatti agli utenti di gareggiare con un massimo di otto amici in tornei con auto da guidare per colpire una pallina gigante e mandarla in buca. All'interno di ciascuna arena ci saranno diverse piattaforme per il salto, aree per potenziare il turbo e bivi da imboccare per cogliere di sorpresa gli avversari e strappare loro il controllo della mega-pallina da golf.

Date perciò un'occhiata al nuovo video gameplay propostoci dal team Hugecalf e fateci sapere con un commento se intendete partecipare o meno alla fase Early Access di Turbo Golf Racing per partirà domani, 4 agosto, su PC, Xbox One, Xbox Series X/S e come parte dell'offerta confezionata da Microsoft con i nuovi giochi gratis di agosto su Xbox Game Pass.