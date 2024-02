Turbo Golf Racing, è ufficiale: il gioco sta arrivando su PlayStation 5!

Sono passati due anni da quando abbiamo visto sfrecciare su PC, Xbox Series X|S e Game Pass il multiplayer arcade Turbo Golf Racing. Il gioco di corse in accesso anticipato si è evoluto parecchio nell'arco dei mesi che hanno seguito il suo debutto su più piattaforme, ma il titolo è ora pronto ad una nuova avventura: Turbo Golf Racing arriva su PS5.

Il tutto è stato reso pubblico dall'account X usato da Hugecalf Studios e Secret Mode per rilasciare comunicazioni agli utenti. Con un post breve e conciso, Turbo Golf Racing ha ufficializzato l'arrivo su PS5. Si tratta di una lieta notizia per chi è stato da sempre interessato alla produzione videoludica che strizza fortemente l'occhio a capisaldi del genere come Rocket League. Dopo aver visto Turbo Gold Racing per PC e Xbox Game Pass con il gameplay dell'early access nella seconda metà del 2022, è arrivato il momento per il team di sviluppo di rilasciare Turbo Golf Racing anche su console PlayStation.

Turbo Golf Racing uscirà su PlayStation 5, ma quando? Sebbene sia stata divulgata la lieta notizia di cui sopra, non sono stati rilasciati maggiori dettagli sulla finestra temporale di pubblicazione del titolo sull'ammiraglia di casa Sony. Di conseguenza, almeno per il momento, sarà necessario attendere ancora un po' prima di scoprire quale sarà il futuro del gioco targato Hugecalf Studios e Secret Mode. Siete interessati a giocare il prodotto anche su PS5?