Turbo Overkill: il figlio illegittimo di DOOM e Blade Runner arriva su PC e console

Se amate le opere dalle atmosfere synhtwave e non potete fare a meno di uno sparatutto vecchia scuola di tanto in tanto, allora sarete felici di sapere che Turbo Overkill, l'FPS sci-fi tra DOOM e Blade Runner di Apogee Entertainment, è in procinto di entrare in Early Access su PC in vista del lancio su console.

L'opera ultima sviluppata da Trigger Happy Interactive cala i patiti del genere in una dimensione fortemente ispirata al già citato DOOM e agli altri capostipiti del genere, a cominciare da Duke Nukem e Quake.

Il nostro scopo è quello di indossare i panni di Johnny Turbo, un metallaro racchiuso nel corpo di un cyborg impazzito ed equipaggiato con razzi, motosega e una pletora di armi da fuoco. Giunto nella sua città natale, Paradise, il nostro improbabile antieroe avrà il dispiacere di scoprire che Syn, un'IA malvagia, ha formattato il cervello cibernetico di tutti gli abitanti per trasformarli in un esercito di servitori armati fino ai denti.

Sotto il profilo del gameplay, il titolo promette di offrire un'esperienza adrenalinica, immediata e, al tempo stesso, molto profonda, grazie all'ampia rosa di equipaggiamenti e alla possibilità di correre sulle pareti per colpire i nemici e raggiungere le aree segrete della mappa. Il lancio della fase Early Access di Turbo Overkill è previsto per il 22 aprile su PC (Steam e GOG.com), mentre per l'uscita delle edizioni PlayStation, Xbox e Nintendo Switch ci sarà da attendere, con ogni probabilità, fino all'avvenuto raggiungimento della versione 1.0.