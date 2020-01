Turmoil Games chiude i battenti: il loro horror Alpha Polaris è gratis su Steam

Gli sviluppatori finlandesi di Turmoil Games annunciano la chiusura della software house e, come ultimo gesto, decidono di lasciarci in eredità la loro avventura horror Alpha Polaris permettendoci di scaricarla in via del tutto gratuita su Steam.

Nel toccante messaggio che accompagna l'annuncio del fallimento della compagnia e il rilancio di Alpha Polaris come titolo free-to-play, i vertici di Turmoil Games ci spiegano che "abbiamo deciso di regalare questo gioco perchè per noi ha un grandissimo significato e vogliamo nutrire la speranza che la gente continui a divertircisi anche nel futuro più remoto. Per tutti coloro che hanno voluto supportarci in questi anni: grazie mille!".

In questo diario di sviluppo pubblicato su Reddit nel 2016 dagli autori di Turmoil Games, i ragazzi dell'ormai chiusa software house nordeuropea hanno voluto raccontare gli sforzi compiuti per esaudire il loro sogno dando forma al progetto di Alpha Polaris, un'avventura grafica punta e clicca ambientata in Groenlandia. Il gioco trae spunto da film come La Cosa, ma anche dai capolavori letterari a tinte oscure di H.P. Lovecraft, dalla mitologia Inuit e dalla natura selvaggia delle regioni artiche.

Nei mesi scorsi, lo stesso destino dei Turmoil Games è toccato agli sviluppatori di Human Head (Rune 2 e Prey 2), con Bethesda che ha assunto il team e fondato i Roundhous Studios.