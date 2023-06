Turn 10 e Hutch sviluppano un gioco mobile: sarà simile a Forza Motorsport?

Non bastasse il ricco gameplay di Forza Motorsport, gli studi Turn 10 sorprendono nuovamente gli appassionati di videogiochi di guida annunciando una collaborazione con gli studi Hutch per realizzare un racing per sistemi mobile.

A darne notizia sono gli stessi studi Hutch con un post condiviso sui propri profili social: gli autori di esperienze interattive per piattaforme mobile come Rebel Racing, F1 Clash e Top Drives spiegano che il nuovo videogioco realizzato con gli studi Turn 10 "sarà una celebrazione della cultura automobilistica e della personalizzazione delle auto".

Il team Hutch sottolinea come la collaborazione con Turn 10 sia iniziata nel 2020 e che, da allora, il progetto ha assunto dimensioni sempre più grandi grazie all'apporto creativo e alla guida della sussidiaria degli Xbox Game Studios.

Il nuovo videogioco mobile di Hutch e Turn 10 proporrà quindi "un'esperienza unica e realizzata su misura per i giocatori su sistemi mobile, con un gameplay coinvolgente e incentrato sulla customizzazione estetica e sull'elaborazione della meccanica e delle prestazioni del proprio veicolo".

Maggiori dettagli sul titolo verranno condivisi 'a tempo debito' da Hutch e Turn 10. Nel frattempo, vi lasciamo in compagnia del nostro riassunto delle novità e degli annunci dell'Xbox Showcase.