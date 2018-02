Turn 10 Studios annuncia il Forza Racing Championship 2018

ha annunciato il, nuova competizione dedicata a Forza Motorsport 7 che prenderà il via ad aprile e metterà in palio più di 250 mila dollari, il montepremi più alto mai messo a disposizione dal team.

A partire da oggi i giocatori interessati possono registrati sul sito ufficiale, per avere l'opportunità di competere nella prima ranked season che comincerà il 2 aprile. Prima dell'inizio, il 24 marzo si svolgerà a Seattle il ForzaRC 2018 Pre-Season Invitational Presented by IMSA, al quale sono stati invitati i migliori piloti e le migliori squadre di tutto il mondo.

Dopodiché, il 2 aprile prenderà il via la Regular Season, divisa in due differenti Series, ognuna comprendente sette settimane di eventi classificati, dove i piloti gareggeranno per guadagnare punti e scalare le classifiche (la struttura esatta della competizione verrà rivelata a marzo). Ognuna delle Series culminerà con un evento playoff dove in palio ci saranno 75 mila dollari. Al termine, i 24 migliori piloti verranno invitati a competere nel Forza Racing World Championship 2018, dove avranno l'opportunità di vincere 100 mila dollari.

Questo il calendario completo:

Series 1: 2 aprile - 23 maggio

Series 1 Playoff: 16 - 17 giugno, Seattle

Series 2: 9 luglio - 29 agosto

Series 2 Playoffs: 29 - 30 settembre, Città del Messico

World Championship: ottobre 2018 (data da annunciare), Londra

Tutti gli eventi andranno in onda su Mixer, la piattaforma proprietaria di Microsoft, sul sito ufficiale ForzaRC.com.