Turok 1 e 2 remastered disponibili su Xbox One dal 2 marzo

Nella giornata di oggi,ha ufficialmente annunciato che le versioni rimasterizzate di, già disponibili per PC, usciranno anche su Xbox One il prossimo 2 marzo 2018.

I tioli saranno dunque acquistabile dagli utenti Xbox One al prezzo di 19,99 euro a testa, esclusivamente in formato digitale. L'annuncio del publisher è stato affiancato dal rilascio di un nuovo trailer che potete visionare in testata di notizia. Turok remastered presenta texture migliorate, supporto per la risoluzione Full HD, un miglior bilanciamento del gameplay e un level design leggermente rivisto rispetto ai titoli della serie originariamente pubblicati nel 1997 e 1998.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Turok 1 e 2 remastered, già disponibili su Steam, saranno disponibili su Xbox One a partire dal 2 marzo.