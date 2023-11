Turok 3 Remaster già disponibile in alcuni territori, nonostante il rinvio a fine novembre

Al momento del suo annuncio, Nightdive Studios aveva confermato che Turok 3 Remaster sarebbe uscito il 14 novembre 2023 su PC, Nintendo Switch e console PlayStation e Xbox, salvo poi rinviare l'esordio al 30 dello stesso mese. Qualcosa però deve essere andato storto, dato che il gioco è già arrivato in alcuni territori.

Turok 3 Shadow of Oblivion Remaster, riedizione dell'FPS pubblicato originariamente su Nintendo 64 nel 2000, è infatti disponibile sul Nintendo eShop europeo ed australiano, pronto per essere acquistato e giocato dagli utenti Switch. Il debutto è stato però frutto di un errore in quanto anche il lancio delle versioni PAL di Turok 3 Remaster era stato fissato al 30 novembre assieme a tutte le altre edizioni.

In un comunicato ufficiale Nightdive Studios si scusa per la "confusione" scaturita da questo esordio prima del previsto e "non nei nostri piani". Gli autori precisano inoltre che le versioni già disponibili non sono aggiornate e sono dunque afflitte da alcuni bug e glitch, oltre a possibili crash che possono verificarsi nella sequenza introduttiva alla selezione del proprio personaggio. In aggiunta, le edizioni pubblicate prima del previsto sono prive di alcuni celebri trucchi del gioco originale, come ad esempio l'invincibilità.

Nightdive Studios punta a risolvere questi bug per le versioni Switch europee e australiane di Turok 3 Shadow of Oblivion Remaster entro metà dicembre 2023. L'edizione Switch americana, così come quelle PC, PlayStation e Xbox per ogni territorio, saranno invece disponibili dal 30 novembre senza i problemi citati grazie alla day one patch.