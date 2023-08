Turok 3 Shadow of Oblivion si prepara a tornare: annunciata la Remaster con data

Della trilogia originale mancava soltanto lui all'appello, e adesso ci siamo: Nightdive Studios annuncia ufficialmente lo sviluppo di Turok 3 Shadow of Oblivion Remaster, edizione rimasterizzata del classico sparatutto in prima persona visto originariamente su Nintendo 64 nel lontano 2000.

La nuova versione verrà pubblicata il 14 novembre 2023 su PC via Steam, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch, permettendo così ai fan di riscoprire il terzo episodio della serie di Turok, meno conosciuto rispetto ai due illustri predecessori: Turok 3 venne infatti pubblicato tardi nel ciclo vitale dell'N64, non ottenendo gli stessi riscontri di critica e pubblico ottenuti invece dai primi due giochi del brand.

L'arrivo di Turok 3 Shadow of Oblivion Remaster è dunque l'occasione per dare una nuova chance al gioco originariamente sviluppato dalla defunta Acclaim. "La serie di Turok è una pietra miliare del gaming, ed essere in grado di offrire una nuova e migliorata versione di Turok 3 Shadow of Oblivion è una bella sensazione", afferma Larry Kuperman di Nightdive Studios, aggiungendo che la remaster "sfrutterà appieno l'ultima versione del nostro KEX Engine, e siamo entusiasti di condividere il gioco con i fan più avanti nel corso dell'anno".

Turok Remaster venne originariamente pubblicato nel 2015, mente la riedizione rimasterizzata di Turok 2 Seeds of Evil è diventata realtà nel 2017. Il prossimo novembre i fan potranno finalmente completare la trilogia, dopo una lunga attesa.