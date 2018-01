Turok Remaster in arrivo su Xbox One, il gioco è stato valutato dal PEGI

Uscito nel 2015 su PC, Turok Remaster sembra ora in dirittura di arrivo su Xbox One e Xbox One X: nel database del PEGI ha fatto la sua comparsa la mai annunciata versione del gioco per la console, valutata con un rating "16+".

Purtroppo al momento non ci sono altri dettagli, lo studio Night Dive non ha annunciato nulla riguardo l'arrivo del gioco su console, non è chiaro se Turok arriverà singolarmente in formato digitale o magari in una edizione retail o in bundle contenente anche l'edizione rimasterizzata di Turok 2 Seeds of Evil.

Turok presenta texture migliorate, supporto per la risoluzione Full HD, un miglior bilanciamento del gameplay e un level design leggermente rivisto rispetto al gioco originale datato 1997.