Turtle Beach annuncia le cuffie Recon 200 e Stealth 300 all'E3 2018

Questa mattina Turtle Beach ha presentato le ultime uscite che vanno ad incrementare la già ricchissima offerta di cuffie da gaming, inaugurando l’edizione di quest’anno dell’Electronic Entertainment Expo (E3).

Due nuovi headset - le Recon 200 e le Stealth 300 - accuratamente progettate per l’esplosiva crescita del genere Battle Royale, portando con loro un’altissima qualità audio, una chat cristallina, un comfort impareggiabile e un’ottima durabilità, tutte qualità che daranno ai giocatori gli strumenti necessari per scalare le classifiche. Entrambi i nuovi modelli dispongono di audio amplificato per accrescere l’immersione dei giocatori, oltre ad una impressionante qualità costruttiva con bande rinforzate in metallo, ed un'unica combinazione di feature e funzionalità - tutto ciò combinato per garantire un vantaggio competitivo attraverso la precisione del sonoro. Le Recon 200 e le Stealth 300 arriveranno nei negozi rispettivamente a 59,99 e 79,99 €.



“Durante l’ultimo anno abbiamo assistito ad una crescita senza precedenti nel mercato delle cuffie, e Turtle Beach ha trainato questa crescita per quasi il 38%, dato che riesce a fornire ai giocatori esattamente quello di cui hanno bisogno per raggiungere il successo nei sempre più popolari Battle Royale come Fortnite e PUBG, senza dimenticare gli altri generi” dichiara Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation. “I giocatori vogliono un livello di audio e comfort sempre superiore, non importa quale sia il loro livello di gioco, e questo è proprio ciò che noi mettiamo sul piatto con una grande varietà di prodotti per andare incontro ad ogni tipo di gamer. Le Recon 200 e le Stealth 300 garantiscono ad ogni giocatore un definitivo vantaggio competitivo e il comfort ideale per affrontare la tempesta, ad un prezzo contenuto.”



Espansione Esport/Influencer

Oltre al debutto dei nuovi prodotti della compagnia, Turtle Beach continua ad ampliare il proprio roster di team professionistici in campo esport, oltre a streamer e content creator di alto profilo. Il team di League of Legends (LoL) degli OpTic Gaming diventa un nuovo partner di Turtle Beach, e indosseranno esclusivamente cuffie Elite Pro durante gli allenamenti e le sessioni di streaming. Con l’inizio del NA LCS Summer Split previsto per il prossimo 16 giugno, il team di LoL detto ‘Green Wall’ è pronto a dominare gli avversari che arriveranno alla Los Angeles Battle Arena. Turtle Beach e OpTic LoL andranno anche oltre allenamenti e streaming, infatti collaboreranno anche su nuovi ed eccitanti fronti, per mostrare le chiavi del successo a livello professionistico, e dare un nuovo punto di vista sulla cultura videoludica e sul lavoro di squadra. Inoltre, previsto lo sviluppo di futuri prodotti, esclusive di merchandise, ed eventi per i fan.



“Il lavoro di squadra è una chiave fondamentale per il successo in League of Legends. Per far si che i giocatori del team OpTic riescano a dominare mappa ed avversari, dobbiamo dar loro gli strumenti per comunicare senza sforzi determinando continuativamente la loro posizione e il loro ruolo all’interno del gioco. Quando pensiamo a chi sarebbe in grado di darci tutto quello di cui abbiamo bisogno nel settore audio, non possiamo non pensare a Turtle Beach,” afferma Romain Bigeard, GM di OpTic LoL. “Turtle Beach è un partner molto collaborativo, non solo perché ci aiuta a costruire campioni, ma anche per lo straordinario supporto fornito per raggiungere la nostra community di fan, è un vero onore lavorare con loro e non vediamo l’ora di mostrare cosa abbiamo in mente per il prossimo futuro.”



“Siamo estremamente interessati a introdurre la player base di League of Legends alla qualità audio e alle numerose feature di Turtle Beach,” aggiunge Ryan Musselman, SVP di Global Parterships presso Infinite Esports & Entertainment. “Attraverso profili sonori personalizzabili per i nostri giocatori e caratteristiche audio specificatamente indicate per il Rift, miriamo a dare al team OpTic LoL un vantaggio competitivo che solo Turtle Beach è capace di fornire.”



Passando ora ai content creator, i fan di Mixer, popolare piattaforma streaming di Microsoft, potranno ora vedere uno dei loro streamer preferiti – Siefe – unire le forze con Turtle Beach. Siefe streamma le proprie sessioni di gioco full-time ed esclusivamente su Mixer prendendo molto seriamente il comparto audio, ecco perché ha scelto Turtle Beach come proprio partner, indosserà infatti le Elite Pro per continuare a portare i suoi unici e spesso ilari contenuti ai suoi oltre 200mila follower (primo al mondo a raggiungere questa cifra su Mixer).



Recon 200 & Stealth 300: tutti i dettagli

Che tu sia un pro gamer, un content creator, un giocatore hardcore, casual o un novizio, Turtle Beach ha la più ampia gamma di cuffie da gaming progettate appositamente per i giocatori, e le nuove Recon 200 e Stealth 300 sono l’ultimissima aggiunta alla robusta lineup della compagnia.



Rumore in bianco e nero. Con le Recon 200, i giocatori avranno a disposizione un nuovo headset dal design accattivante in bianco e nero, capace di trasmettere un potente audio amplificato grazie ai bassi potenziati. Sia che tu abbia Xbox One o PS4, Le Recon 200 ti daranno una qualità audio in game senza eguali, oltre ad una chat cristallina grazie agli altoparlanti da 40mm e al microfono flip-to-mute ad alta sensibilità. Inoltre, la banda rinforzata in metallo e i cuscinetti rivestiti in memory foam forniscono grande durabilità e comodità senza eguali. Le Recon 200 hanno una batteria ricaricabile offre oltre 12 ore di autonomia, oltre a intuitivi comandi integrati, mic monitoring, e interruttore per indicare la console utilizzata tra Xbox One e PS4. Le Recon 200 funzionano alla grande anche con Nintendo Switch, PC e dispositivi mobili con jack standard da 3.5mm, e saranno disponibili presso i rivenditori autorizzati al prezzo di 59,99 €.

Sound potentissimo. Comfort inimitabile. Le tue orecchie ti ringrazieranno. Le nuovissime Stealth 300 incorporano molte feature che appartengono alle cuffie più vendute in Nord America1 durante l’anno appena trascorso, le Stealth 600, in modo da fornire ai giocatori tutte le più importanti novità di Turtle Beach per una cuffia cablata. Le Stealth 300 per Xbox One e PS4 mettono a disposizione dei giocatori qualità e proprietà costruttive di primo livello, come la banda rinforzata in metallo, l’inconfondibile ProSpecs, sistema completamente glass-friendly progettato con cuscinetti in memory foam, microfono flip-to-mute con mic monitoring, oltre a garantire oltre 40 ore di autonomia della batteria. Inoltre, le Stealth 300 per Xbox One sono ottimizzate per funzionare con Windows Sonic di Microsoft, applicazione per portare il suono surround ad un altro livello e farti immergere completamente nei tuoi giochi, nei film o nella tua musica preferita. Le Stealth 300 per Xbox One e PS4 arriveranno nei negozi di tutto il mondo durante il prossimo luglio ad un prezzo consigliato di 79,99 €.