Turtle Beach annuncia le nuove Elite Pro 2 + SuperAmp

Turtle Beach svela il nuovo sistema audio da gaming professionistico con le Elite Pro 2 + SuperAmp per Xbox One e PlayStation 4. Finalmente arriva il successore delle Elite Pro, innovative cuffie da gaming professionistico rilasciate nel 2016.

Sviluppate in collaborazione con team professionistici al top nel settore come OpTic Gaming, Splyce e Houston Outlaws, le Elite Pro 2 + SuperAmp sono il perfetto mix tra un potente e professionale audio amplificato, impareggiabili qualità costruttive, comfort senza eguali e ora un’innovativa app mobile per i settaggi audio. Il lancio è previsto per la prima metà di settembre in USA e per l’8 ottobre in UK e negli altri paesi europei, ad un prezzo consigliato di 249,99€.



Inoltre, gli utenti Xbox potranno completare il loro setup Elite con Xbox Elite Wireless Controller in Robot White appena annunciato da Microsoft. Raggiungi una precisione da pro con lite Wireless Controller di Xbox, che dispone di un arsenale di componenti intercambiabili, tra cui i grilletti, e personalizzazioni infinite grazie ad una semplicissima app. Scegli tra una grande varietà di Analogici, D-pad, e paddle per creare un controller perfettamente su misura che fornirà una precisone ed una velocità mai viste. L’Elite Wireless Controller in Robot White per Xbox sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 16 ottobre ad un prezzo consigliato di 149,99€.



“Creare le Elite Pro 2 + SuperAmp ha richiesto molto tempo al nostro team, ma grazie alla profonda collaborazione avuta con i team professionistici abbiamo potuto assicurare il più alto livello di audio da gaming possibile” dichiara Juergen Stark, CEO di Turtle Beach. “Queste nuove cuffie sono la testimonianza dell’impegno partito ben 5 anni fa con l’iniziale sviluppo delle originali Elite Pro, e non vediamo l’ora di lanciare le nuove Elite Pro 2 il prossimo mese per alzare ancora una volta l’asticella della qualità che un giocatore può aspettarsi da delle cuffie da gaming competitivo.”



Le cuffie Elite Pro 2 sono costruite per vincere grazie ad un audio di qualità professionale trasmesso dagli speaker da 50mm di qualità esport e con tecnologia Nanoclear, che insieme al microfono rimovibile ad alta sensibilità e con tecnologia TruSpeak garantirà una chat cristallina e una comunicazione perfetta con i compagni di squadra. Le cuffie montano un’elegante e resistente fascia in metallo con cuscinetti sospesi, dispongono di un comfort senza eguali grazie anche alla tecnologia proprietaria ProSpecs completamente glasses-friendly, cuscinetti magnetici AeroFit con gel refrigerante, fabbricati in memory foam ricoperti di un misto di tessuti sportivi e pelle sintetica uniti per bloccare i rumori esterni e tenere i giocatori nel comfort più completo anche nei momenti di massima pressione. In più, i piatti esterni decorativi sono magnetici e facilmente scambiabili grazie al vasto assortimento che arriverà nei negozi nelle vacanze natalizie.



Tutto questo senza dimenticare l’elegante Elite SuperAmp, il quale offre un modo totalmente nuovo di controllare l’audio di gioco. Questo controller audio, dotato di manopola, fornisce un audio potente e amplificato su Xbox One grazie a Windows Sonic, mentre su dispositivi PS4 può godere della qualità sonora dell’audio surround DTS Headphone:X 7.1, il tutto potendosi collegare all’app per dispositivi Android e iOS Turtle Beach Audio Hub tramite Bluetooth dove i giocatori potranno aggiustare una grande varietà di settaggi. Collegandosi a quest’app, si potranno controllare i volumi della chat e di gioco, il microfono, il Dynamic Chat Boost, Superhuman Hearing e abilitare preset audio come il potenziamento dei bassi. Il SuperAmp dispone inoltre di settaggi specifici per lo streaming e dei controlli per il LED e la modalità lighting.



“Siamo davvero emozionati dei risultati delle nostra continuativa partnership con Turtle Beach” dichiara Romain Bigeard, General Manager di OpTic Gaming. “Un’organizzazione competitiva come la nostra richiede il massimo da ogni componente dell’equipaggiamento, e Turtle Beach viene continuamente incontro alle nostre esigenze, le Elite Pro 2 + SuperAmp soddisfano a pieno le nostre necessità e siamo sicuri saranno l’aggiunta definitiva al gear di ogni gamer che cerca il salto di qualità definitivo per dominare la competizione.”



Il Sistema audio da gaming Elite Pro 2 + SuperAmp per Xbox One e PS4 definisce il future degli equipaggiamenti audio per l’esport, mettendo a disposizione un audio di prima qualità per il gioco e per la chat, oltre alle tecnologie comfort-driven più innovative sul mercato. Performance esport d’Elite, comfort d’elite, audio setup d’elite progettato per aiutarti a dominare la competizione… queste sono le Elite Pro!