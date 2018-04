Turtle Beach annuncia un partnership con i Knicks Gaming per la NBA 2K League

Turtle Beach compagnia leader nel settore audio, annuncia oggi una nuova collaborazione con Knicks Gaming come nuovo partner audio ufficiale della NBA 2K League 2018.

L’accordo prevede che i giocatori dei Knicks Gaming useranno le cuffie da gioco Turtle Beach presso le strutture di allenamento, e le due compagnie stanno inoltre pianificando ulteriori attività per sottolineare il divertimento e le sfide che movimenteranno la stagione inaugurale di questa competizione.

Il primo NBA 2K draft della storia si è svolto lo scorso 4 aprile e ha visto i Knicks Gaming dare il benvenuto a Dayvon "GOOFY757" Curry, primo membro della Knicks Gaming organization. La Lega inizierà con il torneo di apertura che si svolgerà dal 1 al 5 Maggio, e terminerà ad Agosto. I giocatori della NBA 2K League avranno bisogno di ogni possibile vantaggio per dominare la competizione, e potenti periferiche audio create apposta per il mondo eSport si riveleranno cruciali per la vittoria. I giocatori dei Knicks Gaming useranno le cuffie ammiraglie di Turtle Beach, le Elite Pro, in tutti gli allenamenti e tutte le sessioni di streaming.

"Siamo veramente elettrizzati di poter essere parte integrante della Knicks Gaming organization nel primo anno della NBA 2K League" dice Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation. "Le nostre cuffie forniscono un distintivo vantaggio competitivo grazie ad un sonoro senza paragoni e una chat cristallina. Vedere i giocatori dei Knicks Gaming usare il nostro equipaggiamento audio per allenarsi e poi dominare gli avversari sarà veramente una gioia per gli occhi."



"Turtle Beach non ha paragoni nel fornire un chiaro vantaggio ai giocatori con le sue periferiche audio, ed ecco perché sono il partner ideale per Knicks Gaming" dichiara Kristin Bernert, General Manager di Knicks Gaming.