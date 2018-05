Turtle Beach ed OpTic Gaming rinnovano ed estendono la propria collaborazione

Turtle Beach annuncia l'estensione dell’accordo con l’organizzazione OpTic Gaming: la partnership prevede che Turtle Beach continuerà ad ‘armare’ i Campioni Mondiali di Call of Duty e Gears of War, oltre al team di Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) con la linea di cuffie da gaming Elite Pro.

Le novità sono le aggiunte dei team di DOTA 2 e PUBG. Inoltre, ulteriori franchise esports della Infinite Esports & Entertainment, holding company di OpTic Gaming, sono un’aggiunta molto significativa di questo accordo esteso, con ulteriori dettagli in proposito che arriveranno nelle prossime settimane.



Il 2017 è stato un anno incredibile sia per Turtle Beach che per OpTic Gaming, e il 2018 si preannuncia perfino migliore, con tante innovazioni e probabilmente tanti campionati, dato che OpTic espanderà il roster di team professionistici per competere su nuovi campi di battaglia. Per OpTic Gaming, conosciuta dai fan anche con Green Wall - il 2017 è stato tra gli anni di maggior successo fin dalla fondazione dell’organizzazione, nel 2006. Sono stati vinti numerosi campionati, come i World Championships di Halo e Gears of War, senza dimenticare il primo storico successo nei Call of Duty World Championship. Sulla falsariga dei successi di OpTic, anche il 2017 di Turtle Beach è stato fantastico, e ha confermato il ruolo di leader nel mercato dell’azienda californiana. Con il lancio delle cuffie Elite Pro – OpTic Limited Edition, Turtle Beach ha voluto testimoniare la solidità della partnership tra le due organizzazioni, rendendo omaggio alla dedizione del ‘Green Wall’ che con impegno ha raggiunto risultati storici.

Quest’anno, il Green Wall mira ad ampliare il suo dominio in Call of Duty, Gears of War, CS: GO, e DOTA 2, e ha recentemente iniziato a calcare la scena dei Battle Royale con la creazione di un super-team per PUBG, con Turtle Beach ovviamente prima scelta per i giocatori e gli influencer di OpTic. Inoltre, Turtle Beach e OpTic stanno collaborando su elettrizzanti nuovi fronti che includono un ricco ammontare di contenuti per mostrare gli alti e bassi degli allenamenti e delle competizioni per fare cultura videoludica. I Team di OpTic lottano per rimanere in vetta alle classifiche, e queste nuove serie mostreranno e celebreranno il duro lavoro, la dedizione e l’abilità che servono per vincere Campionati. Infine, Turtle Beach e OpTic Gaming stanno lavorando allo sviluppo di nuovi prodotti, merchandise e fantastici eventi dedicati ai fan.



"L’espansione dell’esport, con leghe, competizioni e campionati che si sviluppano costantemente, rendono la nostra collaborazione con OpTic Gaming un punto cardine per la crescita di entrambe. Abbiamo osservato la crescita di OpTic, che è passata dall'essere uno dei team più competitivi di Call of Duty, all'essere diventata una realtà esport multidimensionale, per questo siamo elettrizzati di poter espandere la nostra collaborazione e crescere ancora insieme." afferma Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation.



Continua Stark: “Abbiamo unito le forze con OpTic Gaming nel 2016 svelando le originali cuffie da gaming Elite Pro, e il loro feedback continuativo è stato fondamentale per il nostro successo. Non solo OpTic ci ha aiutato a rifinire ed espandere i nostri sforzi nel marketing, ma ci ha dato una grossa mano anche nello sviluppo, nel design e nel miglioramento generale di quello che possiamo offrire.”



Ryan Musselman, SVP di Infinite Esports & Entertainment, commenta così: “Attraverso la nostra collaborazione ormai pluriennale, Turtle Beach ci ha supportato con prodotti fuori scala in termini di eccellenza. Anno dopo anno, il team di Turtle Beach ha naturalmente compreso quali fossero i bisogni dei nostri giocatori, e dato che ci siamo espansi verso altri titoli, hanno subito garantito la massima disponibilità anche ai nuovi membri dei team. Siamo davvero entusiasti di poter espandere questa collaborazione con Turtle Beach che continuerà a supportare i nostri pro player, il Green Wall, e la community esport in generale.”



Rinnovando la partnership, Turtle Beach e OpTic Gaming solidificano il mutuo scopo di ascoltare tutto e battere chiunque. La linea Elite Pro di Turtle Beach ha stabilito lo standard per l’equipaggiamento audio negli esport, mettendo a disposizione degli utenti le migliori performance audio per gioco e chat, oltre ad innovative tecnologie comfort-driven che garantiscono comodità e freschezza anche dopo molte ore di gioco.