Turtle Beach estende l'accordo con la Powerhouse Splyce

Turtle Beach annuncia oggi che la compagnia ha esteso la sua collaborazione con l’organizzazione esports Splyce, come Partner Audio ufficiale per i loro team console. Splyce è attualmente tra i migliori team per gioco competitivo su console su una grand varietà di titoli, inclusi Call of Duty, Halo e Rocket League.

Il team Splyce di Halo è uscito recentemente vittorioso dal Halo World Champions Tuorunament organizzato da MLG a Seattle, WA. Inoltre, il team Splyce di Call of Duty WWII parteciperà al Call of Duty World League Seattle che si terrà questo weekend, dal 20 al 22 aprile, presso il Century Field Event Center. Il torneo vedrà sfidarsi centinaia di team amatori e professionistici provenienti da tutto il mondo in un testa-a-testa a Call of Duty WWII su Playstation 4 per un montepremi di 200.000$.



I team console di Splyce continueranno a usare le Elite Pro di Turtle Beach, equipaggiamento da gaming professionistico, come loro supporto audio ufficiale. La linea Elite Pro è progettata da zero per incontrare la domanda dell’attuale generazione di giocatori professionisti e aspiranti tali, stabilendo un nuovo standard per performance e comfort negli esports.



"Siamo molto felici di poter estendere la nostra partnership con Splyce ed essere parte dei loro continui successi fornendo ai loro giocatori i migliori set audio disponibili" dichiara Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation. "Splyce continua a essere una forza dominante nella scena competitiva di Call of Duty e Halo, e non vediamo l’ora di vederli trionfare anche sulla scena di Rocket League."



"Turtle Beach mette a disposizione dei pro player le migliori cuffie possibili, e questo ci garantisce la possibilità di competere ai massimi livelli" dichiara Marty Strenczewilk, CEO di Splyce. "Tutto questo è cruciale per i continui successi di Splyce ed è alla base della nostra partnership continuativa. Le cuffie di Turtle Beach sono uno dei cardini dei successi dei nostri team console, e questo nuovo accordo ci permetterà di vincere altri importanti titoli."