Turtle Beach nuovo partner ufficiale della Gfinity Elite Series

Dando seguito al suo continuativo impegno verso il mondo esport,, compagnia leader negli accessori da gaming professionistico, annuncia oggi una nuova partnership con. Questa nuova collaborazione prevede che Turtle Beach diventerà l’audio partner ufficiale delleper la Stagione Tre e la Stagione Quattro.

A partire dalla Challenger Series aperta a tutti, la Gfinity Elite Series darà ai giocatori l’opportunità di essere selezionati dai team professionistici, che competeranno tra loro settimanalmente per diventare Campioni della Elite Series. La competizione si svolgerà in live nella splendida cornice della Gfinity Esports Arena di Londra. Nell’arena, i 10 team di giocatori professionisti useranno le impareggiabili Elite Pro Tournament Gaming Headset di Turtle Beach, oltre ovviamente al Tactical Audio Controller, fatto su misura per gli atleti esport. Le Elite Pro garantiscono le migliori performance audio per il sound di gioco e per la chat, oltre a tecnologie innovative totalmente comfort-driven che permettono ai giocatori di restare comodi e freschi anche sotto pressione. La Stagione Tre della Gfinity Elite Series è partita Venerdì 9 Marzo, Con FIFA 18 che si è aggiunto a Street Fighter V e Rocket League. La regular season si svolge in 5 settimane, culminando nella finale di tre settimane dove i vari team competeranno per la loro parte di montepremi da 250.000 £.



"Il nostro obiettivo è quello di supportare l’esport a ogni livello, partendo dai giocatori occasionali fino ai pro player, obiettivo condiviso con Gfinity e l'Elite Series - cosa che rende questa partnership un mix perfetto" dichiara Julian Woods, Managing Director di Turtle Beach EU. “Usare il miglior equipaggiamento disponibile è fondamentale per raggiungere i successi negli esport, e proprio per questo siamo estremamente felici che Gfinity abbiamo visto nelle Elite Pro il mezzo ideale per avere la migliore esperienza audio possibile per i partecipanti alla Elite Series.”



“Siamo lieti di annunciare la collaborazione commerciale con Turtle Beach per la Gfinity Elite Series del 2018” dichiara Neville Upton, Chief Executive di Gfinity. “Le Elite Pro sono la scelta preferita dai pro gamer, offrono un comfort senza eguali con un audio perfetto e ci permetteranno di portare le series di quest’anno ad un livello completamente nuovo.”