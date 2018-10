Turtle Beach: ora disponibili tre nuovi modelli di Cuffie Atlas da gioco

Turtle Beach, compagnia leader nel settore audio, entra ufficialmente nel mercato del PC Gaming con la nuova linea di cuffie Atlas, costruite appositamente per ottenere le massime prestazioni con i giochi.

Progettate in collaborazione con i principali team di eSport a livello mondiale, inclusi gli Atralis, OpTic Gaming e Houston Outlaws, la linea Atlas è composta da tre differenti modelli, che comprendo le Elite Atlas che garantiscono performance al top, le potentissime Atlas Three, e le Atlas One, cuffie versatili e ben bilanciate. Ogni cuffia Atlas offre ai giocatori PC un innovativo set di caratteristiche, funzionalità oltre ad un prezzo competitivo, partendo dai 99,99€ delle Elite Atlas, fino ai 79,99 delle Atlas Three e ai 49,99 delle Atlas One.



"Abbiamo lavorato con alcuni dei migliori pro gamer del mondo per essere sicuri che la nuova linea Atlas desse agli utenti PC l’audio superiore e l’inconfondibile comfort per cui Turtle Beach è famosa" dichiara il CEO di Turtle Beach, Juergen Stark. "Il nostro successo è radicato nella nostra capacita di innovarci e offrire un grande portfolio di prodotti progettati per tutte le tipologia di giocatori, dai pro player del mondo esport fino ai casual gamer, ed è proprio questo che offriamo ai giocatori PC con la nuova linea di prodotti Atlas."

Elite Atlas

Le Elite Atlas di Turtle Beach stabiliscono un nuovo punto di riferimento per l’audio PC a livello esport. Pensate per i pro-player e gli hardcore gamer, le Elite Atlas sono costruite per vincere grazie ad una robusta fascia in metallo con cuscinetti sospesi, design ProSpecs completamente glasses friendly, cuscinetti rivestivi in pelle e con un innovativo memory foam magnetizzato che lavorando insieme al rivestimento esterno mantiene all’esterno il rumore. Speaker da 50mm Nanoclear capaci di farvi immergere al meglio nei vostri giochi preferiti anche grazie al surround sound di Windows Sonic per Cuffie1, Microfono rimovibile ad alta sensibilità con tecnologia TruSpeak per una comunicazione perfetta con i compagni di squadra. Infine, le Elite Atlas verranno con te ovunque, grazi al jack da 3.5mm e allo splitter che permette la connessione a qualsiasi setup PC.



Atlas Three

Le Atlas Three di Turtle Beach assicurano un potente audio amplificato grazie anche all’immersione garantita dal surround di Windows Sonic per Cuffie, per goderti al meglio i tuoi giochi, i tuoi film e la tua musica preferita. Le dispongono di grandi speaker da 50mm oltre al microfono ad alta sensibilità flip-to-mute. Per garantire durabilità e massimo comfort, le Atlas Three hanno una struttura in metallo rinforzato dotata di tecnologia ProSpecs completamente glasses friendly, oltre alla fascia ricoperta di materiale traspirante e ai cuscinetti in memory foam. In più, le Atlas Three offrono il monitoraggio variabile del microfono così che tu possa sentire la tua voce e regolarla, evitando di urlare, oltre ai vari preset incluso il Vocal Boost, e una batteria ricaricabile che assicura oltre 40 ore di autonomia per utilizzo.



Atlas One

Le Atlas One di Turtle Beach sono costruite per la battaglia, grazie all’immersivo surround di Windows Sonic per Cuffie1, alla chat cristallina garantita dagli speaker da 40mm e dal microfono ad alta sensibilità flip-to-mute. Le Atlas One sono inoltre leggerissime, grazie alla fascia in metallo rinforzata mentre la tecnologia ProSpecs assicura la massima comodità anche per chi porta gli occhiali.