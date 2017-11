Turtle Beach presenta le cuffie per il gaming Recon Camo

Turtle Beach, azienda leader nel settore audio da gaming ha rilasciato oggi le nuove Recon Camo, cuffie multipiattaforma per Xbox One, PS4 e PC. Le Recon Camo dispongono di un connettore standard da 3,5mm che le rende ideali per l’utilizzo su PC, Mac e dispositivi mobile.



Dopo l’uscita di film come Dunkirk e con il nuovo videogame Call Of Duty: World War 2 sugli scaffali di tutto il mondo, è chiaramente riemerso il fascino collettivo per la seconda guerra mondiale, e le Recon Camo rappresentano perfettamente l’anima di quel periodo, proprio grazie al loro design e alla colorazione verde militare.

Le Recon Camo non sono solo fantastiche a vedersi, ma grazie ai loro altoparlanti da 50mm, ben il 56% in più di superfice rispetto ad altre cuffie simili, producono un audio di gioco più ricco, più forte e più preciso.

Le Recon Camo hanno uno design preferiti dai fan di Turtle Beach, grazie alla loro montatura comoda ma resistente e al microfono ad alta sensibilità garantiscono una esperienza audio cristallina, necessaria per ottenere la vittoria sui campi di battaglia in multiplayer. Le cuffie Recon Camo sono disponibili al prezzo consigliato di 59,99 €.

“E’ chiaro, i giocatori sono entusiasti di poter tornare alla Seconda Guerra mondiale, calcando i campi di battaglia più rappresentativi, quindi abbiamo deciso di offrire una cuffia da gioco che legasse la qualità alla passione dei fan” ha dichiarato Juergen Stark, CEO di Turtle Beach. “Le cuffie Recon Camodispongono di un design accattivante con uno stile che ben si abbina ai giochi preferiti dei fan, garantendo così una qualità audio orprendente sia in gioco che in chat, che ti aiuterà ad ottenere vittorie e garantisce il massimo comfort per le tue lunghe sessioni di gioco.”

Ecco tutti i dettagli sulle nuove cuffie da gaming Recon Camo di Turtle Beach:

Design comodo e robusto – Le Recon Camo dispongono di un telaio robusto, dotato di una fascia traspirante combinata a comodi cuscinetti per le orecchie, che permettono di giocare per ore, nel più completo relax.

Sorround Sound per Xbox One – Le Recon Camo dispongono inoltre del Surround Sound per Windows Sonic di Xbox One, che vi permette di immergervi profondamente nei vostri giochi, film e musica preferita.

Altoparlanti 50mm – Ascolta ogni tonalità, dai roboanti bassi ad alti squillanti, grazie ai grandi altoparlanti da 50mm, che vantano il 56% in più di superficie rispetto alle classiche da 40mm, ottenendo così un'esperienza sonora più forte, più chiara e più immersiva.

Audio Chat cristallino - Il rinomato microfono ad alta sensibilità di Turtle Beach trasmetterà la vostra voce forte e chiaro, e può essere rimosso durante la visione di film o per l'ascolto di tracce musicali.

Comodi comandi per il controllo volume – Grazie a comodi comandi posti direttamente sulle cuffie, è possibile configurare l'audio con un semplice tocco delle dita.

Elevata Compatibilità – Le Recon Camo funzionano perfettamente sia con i Joystick PS4™ e Xbox One, così come su PC, Mac® e dispositivi mobile, e sono collegabili tramite un jack da 3,5mm. Altri Joystick per Xbox One necessitano invece di un adattatore audio (venduto separatamente).

In apertura è disponibile come sempre un video di presentazione.