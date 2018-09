Turtle Beach presenta le nuove cuffie gaming amplificate Recon 200

Turtle Beach annuncia oggi che le cuffie gaming Recon 200 sono finalmente arrivate nei negozi, pronte ad aiutare i giocatori a raggiungere vittorie sui campi di battaglia online.

Disponibili giusto in tempo per il kick off della stagione natalizia, le Recon 200 sono cuffie dotate di cavo disponibili in elegante nero oppure in lucente bianco, offrendo un potente audio amplificato, bassi potenziati, comfort di primo livello, compatibilità multipiattaforma con Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch, PC, e dispositivi mobile, oltre a numerose altre feature come il Microfono flip-up ad alta sensibilità - tutto ad un prezzo consigliato di 59,99€.

“Ogni tipo di giocatore è sempre alla ricerca di un equipaggiamento superiore che possa fornire un livello più alto nella competizione, e le nuove Recon 200 garantiscono un sound potente, un comfort unico, e performance adatte solo alla vittoria, tutto ad un prezzo incredibile,” dichiara Juergen Stark, CEO di Turtle Beach. “Che sia la prima o la centesima volta che saltate giù da quel bus, le Recon 200 vi daranno il vantaggio competitivo di cui avete bisogno per arrivare alla Vittoria Reale e piazzarvi al top delle classifiche.”

Le cuffie da gaming Recon 200 sono raccomandate dal Dottore in persona: “le Recon 200 sono cuffie che vi manderanno letteralmente in frantumi il cranio, estremamente potenti e tattiche, decisamente costruite per portarvi ad un nuovo livello” dice DrDisRespect. “Niente ci va nemmeno vicino. È ora di mostrarmi cosa sapete fare! Recon 200…BOOOM!”