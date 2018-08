Turtle Beach svela la nuova linea di cuffie da gaming Atlas

Turtle Beach, leader del settore audio da gaming, svela oggi il piano per l’espansione del proprio portfolio di prodotti di alta qualità dedicati al mondo PC. Le cuffie della linea Atlas sono costruite appositamente per i giocatori PC, e includono tre differenti modelli: le Elite Atlas, le potentissime Atlas Three e le Atlas One.

Continuando nello sforzo voluto da Turtle Beach per creare cuffie perfette per ogni tipologia di giocatore, i prodotti della linea Atlas offrono ai giocatori PC un innovativo set di nuove funzionalità ad un prezzo competitivo di 99,99 € per le Elite Atlas, di 79,99 € per le Atlas Three e di 49,99 € per le Atlas One. Tutti e tre i nuovi modelli della linea Atlas sono disponibili per il pre-order presso i rivenditori autorizzati e saranno disponibili in tutti i negozi alla fine di Settembre 2018.



“Turtle Beach è top brand del mercato audio nel settore gaming perché continua ad innovare, a progettare nuove cuffie con feature dedicate e volute dai giocatori, e questo ci rende davvero elettrizzati annunciando l’ampliamento del nostro portfolio di prodotti dedicati ai PC gamer” dichiara Juergen Stark, CEO di Turtle Beach Corporation. “Questa espansione è un’ottima mossa perché oltre alla nostra consolidata leadership nel settore console, ora possiamo attrarre i PC gamer grazie alla nuovissima lineup di prodotti Atlas.”



Continua Stark, “Quando abbiamo deciso di percorre un nuovo percorso per il settore PC, cammino che prevede una stretta collaborazione con i nostri partner riguardo elementi chiave del design, abbiamo capito che avremmo creato il nostro primo grande assortimento di cuffie per PC. Ogni cuffia della linea Atlas, che sia da 50€, 80€ o 100€, offre ai giocatori le performance audio e il comfort per cui Turtle Beach è ormai famosa. Ma la creazione della linea Atlas non precluderà il nostro continuo aggiornamento nello sviluppo di nuovi modelli, tecnologie e innovazioni per continuare a dominare anche il mondo console.”



“Come giocatore di un team, è un grande privilegio aver lavorato con Turtle Beach nello sviluppo delle Elite Atlas e le altre cuffie della linea Atlas” dichiara Nicolai “dev1ce” Reedtz del team Astralis. “Abbiamo testato e fornito feedback e suggerimenti durante tutto il processo di sviluppo dando il meglio di noi per assicurare a Turtle Beach che le Elite Atlas sarebbero state le migliori cuffie per i professionisti su PC, ma anche per i casual gamer. È davvero emozionante far parte di tutto questo processo di sviluppo e non vediamo l’ora che i giocatori possano provare queste nuove fantastiche cuffie.”



“La crescita continua del mondo esport mette una pressione tremenda alle organizzazioni per assicurare la migliore qualità audio possibile” dice Ryan Musselman, SVP di Global Partnerships, Infinite Esports & Entertainment. “Turtle Beach continua a creare dispositivi dalle enormi qualità audio per i gamer competitivi, e le cuffie PC Atlas non sono da meno, andando a garantire performance senza paragoni a tutti i giocatori PC, dai casual gamer, agli aspiranti pro player fino agli atleti professionisti più affermati”.



Inoltre, i fan che parteciperanno alla Gamescom, al PAX West e Dreamhack di Montreal avranno l’opportunità di essere tra i primi al mondo a provare le Elite Atlas. La Gamescom aprirà i battenti dal 21 al 25 agosto a Colonia in Germania, mentre dal 31 Agosto al 3 settembre si svolgerà il PAX West a Seattle, dove i giocatori potranno sfidarsi in entusiasmanti testa a testa usando le ultimissime attrezzature Turtle Beach. Infine, il Dreamhack avrà luogo a Montreal dal 7 al 9 settembre, e Turtle Beach fornirà un’intera area dedicata ai PC per provare le Elite Atlas.



Dettagli delle Atlas Pro, Performance Gaming Headset:

Le Elite Atlas di Turtle Beach stabiliscono un nuovo punto di riferimento per l’audio PC nel mondo esport. Costruite per giocatori hardcore, pro player ma anche giocatori occasionali, le Elite Atlas sono fatte apposta per vincere, dotate di un’elegante fascia in metallo con cuscinetti sospesi, design completamente glass-friendly grazie alla tecnologia ProSpecs, cuscinetti insonorizzati migliorati in memory foam ricoperti di pelle sintetica e tessuto che insieme garantiscono un blocco totale dei rumori esterni. Inoltre le Elite Atlas dispongono di speaker da 50mm Nanoclear che trasmettono un suono surround immersivo grazie a Windows Sonic, e del microfono rimovibile ad alta sensibilità con tecnologia TruSpeak per garantire la miglior comunicazione possibile con i compagni di squadra. Finalmente le Elite Atlas andranno ovunque vorrai grazie al jack da 3.5mm e allo splitter PC che rendono possibile la connessione a qualunque setup.



Dettagli delle Atlas Three Amplified Gaming Headset:

Le cuffie PC Atlas Three di Turtle Beach trasmettono un potente audio amplificato grazie anche a Windows Sonic che ti farà immergere nei tuoi giochi, nei film e nella tua musica preferita come mai prima d’ora. Le Atlas Three dispongono di grandi speaker da 50mm, del microfono silenziabile ad alta sensibilità di Turtle Beach per una chat cristallina. Per una maggiore durabilità che vada di pari passo con il comfort, le Atlas Three dispongono di una fascia rinforzata in metallo dotata del famoso design ProSpecs completamente glass-friendly, ricoperta di tessuto traspirante, oltre ovviamente ai cuscinetti in memory foam. In più, le Atlas Three offrono il Monitoraggio Variabile del Microfono così da permetterti di regolare il volume della tua voce ed evitare di urlare, oltre ad alcuni preset audio incluso il Vocal Boost, il tutto con una batteria ricaricabile da più di 40 ore di autonomia.





Le Atlas One di Turtle Beach sono costruite per la battaglia, trasmettono un immersivo suono surround grazie a Windows Sonicgrazie agli speaker da 40mm ad altà qualità e dispongono di una chat cristallina grazie al microfono silenziabile ad alta sensibilità. Le Atlas One hanno un design ultra-leggero e una struttura dotata di fascia rinforzata in metallo e tecnologia ProSpecs completamente glass-friendly, oltre ai cuscinetti in pelle sintetica e memory foam per fornire durabilità e comfort senza eguali.