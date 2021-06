Turtle Beach: svelati i nuovi Recon Controller per PC Windows 10, Xbox One e Series X/S

Nelle infuocate giornate dell'E3 2021, la galassia verdecrociata non ha gravitato soltanto attorno agli annunci dello Showcase Xbox & Bethesda. Nel corso dell'evento, infatti, il noto produttore di accessori videoludici Turtle Beach ha presentato la linea Recon Controller per PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X/S.

L'ultima collezione di pad sfornata dalle fucine creative di Turtle Beach abbina le innovazioni audio, le migliorie al layout di comandi e l'evoluzione dell'ergonomia di Xbox Series X/S e del controller nextgen di Microsoft per integrare ulteriori funzioni.

Ogni Recon Controller di Turtle Beach propone infatti diversi preset di equalizzatori audio, dei materiali più confortevoli per il grip, due pulsanti mappabili posti sul retro del pad, un sistema Pro-Aim per regolare la sensibilità delle levette e la tecnologia proprietaria di "Superhuman Hearing" per migliorare la percezione di ogni suono ingame.

Sempre sul fronte delle specifiche hardware e delle funzionalità, non mancherà il connettore per gli auricolari e le cuffie da 3,5 millimetri, due motori di vibrazione con feedback evoluto e un sistema per registrare e selezionare fino a 4 profili di mapping personalizzati.

Il lancio della nuova linea di Recon Controller di Turtle Beach, con pad nella doppia colorazione nera o bianca, è previsto più avanti nel 2021 al prezzo in preordine di 59,99 euro.