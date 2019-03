Turtle Rock Studios non svilupperà Evolve 2, l'IP appartiene a 2K Games

Evolve avrà un sequel? Probabilmente no, ma in ogni caso questo non sarà sviluppato da Turtle Rock Studios. Il team indipendente autore anche di Left 4 Dead e Left 4 Dead 2 ha annunciato oggi Back 4 Blood, pubblicato da Warner Bros Interactive Entertainment.

Sul sito ufficiale dello studio è comparsa una pagina FAQ con varie domande, tra cui un quesito su Evolve 2: "in molti ci hanno chiesto se siamo al lavoro su Evolve 2. In realtà il nostro contratto con 2K Games è terminato nel 2016, l'IP appartiene a Take-Two, chiedete a loro per qualsiasi domanda sul futuro di Evolve."

Turtle Rock ha trovato un nuovo publisher per il suo prossimo progetto (di cui ancora sappiamo molto poco, se non che sarà uno sparatutto fortemente basato sulla co-op), 2K Games dal canto suo non sembra interessata a riportare in vita Evolve, progetto interessante ma particolarmente sfortunato dal punto di vista commerciale.

Uscito nel 2014, Evolve ha rapidamente guadagnato l'interesse della community ma le vendite non hanno premiato il gioco, diventato poi free to play due anni dopo e chiuso poco dopo proprio a causa del rapido calo di utenti, con poche decine di giocatori connessi nei periodi più bui.

Vedremo mai Evolve 2? Probabilmente no, nel frattempo speriamo di avere presto nuovi dettagli su Back 4 Blood.