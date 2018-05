Tutta la follia e l'orrore di Agony nel nuovo story trailer pubblicato da Madmind Studio

A poco più di due settimane dal lancio, Madmind Studio pubblica un nuovo story trailer di Agony che ci offre un piccolo assaggio della follia e dell'orrore che permeano il survival horror in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

In Agony indosseremo i panni di un'anima tormentata e senza memoria alcuna, alla ricerca di un modo per fuggire dall'Inferno. Nel corso del nostro viaggio avremo a disposizione alcuni poteri speciali che ci consentiranno di controllare le menti dei dannati e dei demoni, in modo tale da poter far fronte a tutte le atrocità che incontreremo sul nostro cammino.

Agony sarà disponibile a partire dal 29 maggio su PlayStation 4, Xbox One e PC. Di seguito, potete consultare i requisiti minimi e consigliati:

Requisiti minimi

Richiesti un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 / 8 / 10

Processore: Intel Core i3 3.2 GHz, AMD Phenom II X4 955 - 4 Core, 3.2 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: Radeon R9 280 o Nvidia GeForce GTX 660

DirectX: Versione 11

Memoria: 17 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX compatibile

Requisiti raccomandati

Richiesti un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7 / 8 /10

Processore: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen 5 1600

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: Radeon RX 580 o Nvidia GeForce GTX 1060 6GB

DirectX: Versione 11

Memoria: 17 GB di spazio disponibile

Scheda audio: DirectX compatibile