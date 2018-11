Tutte le creature cavalcabili in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee

Tra le diverse novità introdotte in Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee c'è la possibilità di cavalcare le creature all'interno della mappa, con la possibilità di spostarsi più rapidamente tra una location e l'altra. Di seguito elenchiamo tutti i Pokemon cavalcabili nei due nuovi giochi per Switch.

Aerodactyl

Arcanine

Charizard

Dodrio

Dragonite

Gyarados (sull'acqua)

Haunter

Kangaskhan

Lapras (sull'acqua)

Machamp

Onix

Persian

Rapidash

Rhyhorn

Rhydon

Snorlax

Starmie

Tauros

Come potete vedere nel filmato proposto in apertura, ciascuno di questi Pokemon può essere cavalcato dal giocatore durante le fasi esplorative, permettendo di coprire più rapidamente le distanze sulla mappa. Lapras e Gyarados, nella fattispecie, potranno essere cavalcati sull'acqua (con la possibilità di pescare i Pokemon di tipo Acqua).

Se siete in possesso di una di queste creature, dunque, potrete decidere di salire sul loro dorso in qualsiasi momento, selezionando la relativa opzione dal menù. Invece sapevate come usare la tecnica segreta Solcanubi per volare da una città all'altra? Una funzione molto utile per passare da un punto all'altro del mondo di gioco in pochi istanti.

Sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come ottenere Aerodactyl in Pokemon Let's Go, e dove trovare i Pokemon più rari nelle relative zone di cattura come Lapras, Datrini e Porygon. Se invece volete catturare i tre celebri starter di prima generazione, leggete la nostra Guida alla cattura di Charmander, Bulbasaur e Squirtle.