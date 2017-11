Tutte le dirette da Lucca Comics & Games 2017: Q&A, gameplay, tornei

Da mercoledì 1 a domenica 5 novembre la redazione di Everyeye.it si trasferirà a. All'interno delci sarà spazio per eventi e tornei ma anche per una lunga serie di dirette trasmesse su Twitch e YouTube.

Tra tornei, unboxing, gameplay premiere e ospiti speciali (come Sabaku e Kenobit) le sorprese non mancheranno. Di seguito, la programmazione completa che potrete seguire sui nostri canali Twitch e YouTube:

Mercoledì 1 Novembre

Ore 11:00 Super Mario Odyssey

Ore 13:00 Dragon Ball FighterZ

Ore 15:00 Assassin's Creed Origins

Ore 16.20 Tornei Mario Kart 8

Ore 17:00 Main Event: Monster Hunter World Gameplay e Q&A

Giovedì 2 Novembre

Ore 11:00 Code Vein

Ore 13:00 Main Event: Ni No Kuni 2 con Sabaku

Ore 14:20 Torneo Splatoon 2

Ore 15:00 Attack on Titan 2

Ore 16:00 Dissidia Final Fantasy NT

Ore 17:00 Main Event: Concerto Chiptune di Kenobit

Venerdì 3 Novembre

Ore 11:00 Dissidia Final Fantasy NT

Ore 13:00: Xbox One X Unboxing

Ore 14.20 Finale Torneo Pokken Tournamnet DX

Ore 15:00 Main Event: Ace Combat 7 con Sabaku

Ore 16:30 Don-Ay: incontro con sviluppatori e gameplay

Ore 17:00 Main Event: Code Vein con Sabaku

Sabato 4 Novembre

Ore 11:00 Super Mario Odyssey

Ore 13:00 Xbox One X: Impressioni e Q&A sulla console

Ore 14:00 Father.IO

Ore 15:00 Dragon Ball FighterZ

Ore 17:00 Call of Duty World War II Single Player

Domenica 5 Novembre

Ore 11:00 Call of Duty World War II Multiplayer

Ore 13:00 Fire Emblem Warriors

Ore 14:00 Dissidia Final Fantasy NT

Ore 15:20 Finale Tornei Mario Kart 8

Ore 16:00 Monster Hunter World: Gameplay e Q&A

Ore 17:00 Just Dance 2018

Le trasmissioni (Powered by MSI) andranno in onda agli orari indicati su Twitch e YouTube, vi invitiamo a iscrivervi al canale Twitch per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire con la redazione, la community e gli ospiti.