Tutte le live di Everyeye andranno in onda solo su Twitch: iscrivetevi al nostro canale

A partire da questa settimana tutte le live di Everyeye.it saranno trasmesse in diretta esclusivamente su Twitch. Come sempre potrete iscrivervi al nostro canale per interagire in diretta con la redazione e per non perdervi nessun appuntamento del palinsesto settimanale.

D'ora in avanti, dunque, tutte le live di Everyeye.it potranno essere seguite in diretta esclusivamente su Twitch, sintonizzandosi sul nostro canale. Per questioni legate all'accordo di partnership con il servizio streaming di Amazon, infatti, non sarà possibile trasmettere contemporaneamente anche su YouTube. Non dimenticatevi quindi di iscrivervi per ricevere una notifica prima dell'inizio di ogni trasmissione, per poter interagire in diretta con la redazione.

Le repliche delle live, invece, saranno regolarmente disponibili sul nostro canale YouTube dopo la diretta, permettendovi di recuperare in differita tutte le trasmissioni ospitate su Twitch. A tal proposito, ricordiamo che per la giornata di oggi sono previste due nuove sessioni di live gameplay per Agony e Yoku's Island Express, senza dimenticare l'appuntamento settimanale con 7 Giorni.